Vesić najavio završetak Njegoševe u Zemunu i obnovu Gardoša

BEOGRAD – Rekonstrukcija Njegoševe ulice u Zemunu biće završena do 3. septembra, izjavio je nakon obilaska radova zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić koji je tom prilikom najavio i rekonstrukciju kule Gardoš.

„U sklopu letnjih rekonstrukcija beogradskih ulica i radova koje vršimo u Zemunu, kao jednom od najstarijih delova Beograda, rekonstruišemo Njegoševu ulicu koja je duga oko 80 metara. Svi koji dođu u Zemun, ne samo građani koji tu žive, prolazili su ovom ulicom zbog restorana koji su popularni i znaju kako je ona izgledala, a po mom mišljenju nije bilo ulice u Beogradu koja je u gorem stanju od ove“, rekao je Vesić.

On je precizirao da je rekonstrukcija počela 27. jula i da će trajati do 3. septembra, ističući da je vrednost investicije 15 miliona dinara.

„Zamenićemo kocke, uraditi kompletnu zamenu instalacija tako da će ova ulica, kada bude rekonstruisana, zaista izgledati onako kako treba da izgleda“, rekao je Vesić i podsetio da je plan da se u samom centru Zemuna ove godine uredi više od 80 fasada.

Zamenik gradonačelnika je najavio rekonstrukciju kule Gardoš i dodao da je vrednost te investicije 34 miliona dinara.

Kako je naveo, opština Zemun je obezbedila skoro 13 miliona dinara iz oportuniteta od Ministarstva pravde, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 12 miliona, dok će Grad Beograd obezbediti oko 10 miliona dinara.

„To je dodatno ulaganje u Zemun i nešto čemu težimo jer je Zemun dragulj Beograda koji je dugo bio zapostavljen“, dodao je Vesić.

Prema njegovim rečima, ne samo da se Zemun neplanski širio već i centar, staro jezgro Zemuna, nije tretirano onako kako treba.

„Mislim da je sada vreme kada će Zemunci videti da Grad ulaže u Zemun i da se njime ponosimo jer je to mesto gde Beograđani sa zadovoljstvom dolaze, koje poseti veliki broj turista i treba da bude uređeno“, dodao je zamenik gradonačelnika.

Predsednik opštine Zemun Dejan Matić je rekao da su u mnogobrojnim razgovorima sa sugrađanima saslušani njihovi predlozi i sugestije i da su odabrani pravci i ciljevi razvoja Zemuna, u smislu razvoja infrastrukture i privlačenja investitora u tu opštinu.

„Akcenat smo stavili na razvoj turizma jer Zemun i građani koji tu žive to zaslužuju. Poseban akcenat smo stavili na Zemunski kej jer je to jedan od bisera naše opštine. Želim da naglasim da smo završili projekat, čekamo da prođe reviziju i dobijemo građevinsku dozvolu za izgradnju pristana za međunarodne brodove, čime ćemo Zemun upisati na turističku mapu Evrope“, rekao je on.

Kako je dodao, izgradnjom pristana svi kruzeri koji prolaze pored Zemuna će moći da pristanu i da se turisti upoznaju sa svim onim što Zemun nudi.

