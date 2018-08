Vesić: Nakon rekonstrukcije, Takovska će trajati 20 godina

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je radove na rekonstrukciji Takovske ulice koji će, kako je najavio, biti završeni do trećeg septembra.

Vesić je novinarima, nakon obilaska radova, rekao da je obnova te ulice trebalo da počne 10. avgusta, ali je počela prvog avgusta jer je ranije završena rekonstrukcija Svetogorske ulice.

Prvobitno je planirano da se Takovska ulica rekonstruiše od ulice Džordža Vašingtona do Jaše Prodanovića, ali će se na zahtev građana raditi sve do Cvijićeve ulice, naveo je Vesić i dodao da će na taj način čitav taj potez, donji deo Takovske, biti završen ove godine, dok će gornji deo te ulice biti rekonstruisan 2019.

Vrednost radova je 60 miliona dinara, a istovremeno će biti urađena i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže tamo gde bude potrebno, rekao je Vesić i dodao da će, kada bude završena, Takovska moći da funkcioniše dvadesetak godina, kako je i predviđeno.

Rekonstrukcija Takovske biće završena do trećeg septembra, najavio je zamenik gradonačelnika i podsetio da su u toku radovi na rekonstrukciji Balkanske ulice koja će biti završena do 15. oktobra.

„U toku je i rekonstrukcija Njegoševe ulice u Zemunu koja će biti završena do trećeg septembra. Osim toga, završavamo Radničku ulicu, a u toku su i radovi u Ulici knjeginje Zorke koja će biti rekonstruisana od Bulevara kralja Aleksandra do Bulevara oslobođenja“, naveo je Vesić i dodao da se radovi u toj ulici izvode u fazama i da će čitav posao biti završen do trećeg septembra.

Zamenik gradonačelnika se izvinio građanima jer im je zbog radova u gradu promenjen uobičajeni način života.

„Ali, kada završimo rekonstrukciju ulica shvatiće koliko je ovo bilo dobro i važno za njih“, dodao je on i naveo da će se i ubuduće nastaviti sa rekonstrukcijama jer centar grada i glavne gradske saobraćajnice zaslužuju da budu obnovljene.

Vesić je rekao da sadašnja gradska vlast ulice rekonstruiše tako da traju najmanje 20 godina.

„Radimo tako što planiramo opterećenje za 20 godina i neće nam se desiti situacija kao što je imamo danas, na primer, u Požeškoj ulici gde građani insistiraju da se ta ulica ponovo rekonstruiše jer je loše urađena“, rekao je on.

Podsetio je da je ta ulica rekonstruisana pre devet godina kada je gradonačelnik bio Dragan Đilas.

„Dragan Đilas je radio tu rekonstrukciju i hvalio se njome, a danas svako od vas može da ode u Požešku i vidi na šta ta ulica liči posle samo devet godina. To je primer da su ulice nekada rekonstruisane po principu ‘drži vodu dok majstori odu’, da se samo malo zamaže i ništa ozbiljno nije rađeno“, rekao je Vesić.

On je pojasnio da se ulice sada rekonstruišu tako što Institut za puteve uradi analizu opterećenja u narednih 20 godina i na osnovu tih rezultata se izvode radovi kako bi ulica izdržala povećano opterećenje, a ne da propadne posle samo nekoliko godina.

„Zato je rekonstrukcija ulica skuplja, ali kad je uradimo znamo da će to trajati 20 godina“, dodao je Vesić.

(Tanjug)