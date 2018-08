Vesić obišao radove na rekonstrukciji Takovske

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je radove na rekonstrukciji Takovske ulice i tom prilikom poručio da je Grad Beograd uložio 60 miliona dinara u ovaj posao, kao i da će na mestima gde bude potrebno biti urađena kompletna rekonstrukcija i zamena vodovodne i kanalizacione mreže.

Obilasku su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Marković, gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović, direktor „Beograd-puta” Ivan Tejić, direktor JP „Putevi Beograda” Slaviša Živković i direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” Dragan Đorđević.

“ U nastavku radova koji se izvode tokom leta u Beogradu nastojimo da rekonstruišemo glavne gradske saobraćajnice, a sada je na red došla Takovska ulica. Radovi u ovoj ulici trebalo je da počnu 10. avgusta, ali su zbog ranijeg završetka rekonstrukcije Svetogorske ulice počeli 1. avgusta“, kaže Vesić.

Prema prvobitnim planovima trebalo je da se radi rekonstrukcija Takovske na delu od Džordža Vašingtona do Jaše Prodanovića, ali smo na zahtev građana i uz saglasnst JP „Putevi Beograda” „produžili” do Cvijićeve ulice, dodao je on.

“ Na taj način ćemo ove godine završiti rekonstrukciju čitavog donjeg dela Takovske, dok će gornji deo biti rađen sledeće godine“, kaže Vesić.

Prema njegovim rečima, vrednost radova je 60 miliona dinara, a istovremeno će biti urađena i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže tamo gde bude potrebno.

Osim Takovske koja će biti završena 3. septembra, u ovom trenutku se radi Balkanska ulica, gde se kraj radova očekuje 15. oktobra, kao i Njegoševa ulica u Zemunu koja će biti završena do 3. septembra.

Radovi u Radničkoj ulici se privode kraju, dok se Ulica kneginje Zorke rekonstruiše od Bulevara kralja Aleksandra do Bulevara oslobođenja, a završetak radova se očekuje takođe 3. septembra.

„Koristimo vreme u kojem je Beograd manje opterećen, kada su ljudi na odmorima, jer je izvođenje ovakvih radova praktično nemoguće van sezone godišnjih odmora. Izvinjavam se građanima koji žive u ovom delu grada zbog izmena koje su prinuđeni da uvedu u svoje normalno funkcionisanje, ali sam siguran da su i oni svesni neophodnosti ovog posla“, dodaje Vesić.

Glavne gradske saobraćajnice zaslužuju da budu renovirane, pa će se i u narednim godinama sigurno nastaviti sa rekonstrukcijama. Kada se rekonstrukcije rade temeljno, kao što je slučaj sada, ulice će trajati najmanje 20 godina, jer je to period za koji planiramo opterećenje, naglašava Vesić.

On je podsetio da se u prošlosti nije radilo na taj način, tako da sada imamo situaciju da građani traže rekonstrukciju Požeške ulice koja je renovirana pre devet godina, navodi se u saopštenju Sekretarijata za informisanje.

„Sada se rekonstrukcije rade tako što Institut za puteve uradi analizu opterećenja za sledećih 20 godina, pa tako znamo da li ulica može da izdrži prognoziran rast opterećenja. Takav način rada košta nešto više, ali su stvari urađene na pravi način i traju mnogo duže“, zaključio je Vesić.

(Tanjug)