Vesić primio stipendiste Fondacije za mlade talente

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić primio je danas u Starom dvoru stipendiste Fondacije za mlade talente Grada Beograda, karatisktinju Ivanu Perović, šahistkinju Teodoru Injac i tekvondistkinju Nadicu Božanić koje su osvojile medalje na svetskim takmičenjima.

Ivana Perović, učenica drugog razreda Devete beogradske gimnazije osvojila je ove godine bronzanu medalju u karateu na Olimpijskim igrama mladih u Argentini, a na istom takmičenju Nadica Božanić, učenica trećeg razreda Elektro-tehničke škole u Zemunu osvojila je srebrnu medalju u tekvondou.

Teodora Injac, učenica četvrtog razreda Sportske gimnazije osvojila je zlatnu medalju na Svetskom školskom prvenstvu 2014.godine u Grčkoj.

„Ono što je zajedničko ovim devojkama je da su sve tri stipendistkinje Fondacije za mlade talente Grada Beograda i mi smo veoma srećni i ponosni kada naša deca, a već je više stotina njih prošlo kroz našu fondaciju, osvajaju medalje na svetskim takmičenjima“, rekao je Vesić.

Naveo je da su Olimpijske igre mladih važno takmičenje i na neki način uvod u prave Olimpijske igre i dodao da se nada da će Ivana, Teodora i Nadica postati prave olimpijske šampionke.

„Čak i da ne postanu, dobro je što smo ovu talentovanu decu podržali i pomogli im da odu na velika takmičenja i osvoje medalje za našu zemlju“, rekao je Vesić.

On je dodao da je današnji prijem ujedno i poziv svim mladim Beograđanima, uzrasta od petog do osmog razreda osnovne škole, da učestvuju na novom konkursu Fondacije za mlade talente koji, kako je naveo, traje do ponedeljka 26.novembra.

Podsetio je da je Fondacija za mlade talente drugačija od drugih i da kupuje opremu talentovanoj deci, plaća im odlazak na takmičenja i dodatno obrazovanje van Srbije kako bi razvili svoje talente.

Fondacija je nastala na inicijativu Gorana Vesića, a neposredan povod bio je njegov susret sa violinistkinjom Jovanom Savić koja je svirala u Knez Mihailovoj ulici želeći da na taj način skupi novac za novi instrument.

(Tanjug)