Vesić: U naredne 3 godine 150 stanica, 1.500 javnih bicikala

BEOGRAD – Skupština grada Beograda usvojila je danas odluku o postavljanju sistema javnih bicikala koja podrazumeva da će u glavnom gradu biti postavljene stanice za iznajmljivanje bicikala, po ugledu na druge evropske prestonice.

Tako će sugrađani moći na jednom mestu da iznajme bicikl, uz pokazivanje lične karte, a zatim da ga ostave na nekoj drugoj stanici.

Zamenik gradonačelnika Beorgada Goran Vesić je rekao da je Grad Beograd doneo odluku da u naredne tri godine izdvoji tri miliona evra, svake godine po milion, i da se napravi ukupno 150 stanica sa 1.500 javnih bicikala.

On je novinarima u Skupštini grada rekao da je to važna odluka za grad.

“Danas smo ovu odluku doneli i ja sam siguran da ćemo do kraja godine raspisati tender. Verujem da ćemo početkom sledeće godine dobiti operatera. Kada budemo dobili operatera on će biti partner gradu. Grad će uložiti u stanice i kupiti bicikle”, rekao je Vesić.

On je pojasnio da će se svake godine raditi 50 novih stanica i kupovati po 500 bicikala da bi, dodao je, za tri godine, u Beogradu bilo 150 biciklističkih stanica i 1.500 javnih bicikala.

Vesić je naveo da Beograd trenutno ima 83 kilometra biciklističkih staza, najviše na Novom Beogradu.

“Naš plan je da izgradimo oko 120 kilometara biciklističkih staza u naredne četiri godine, od čega će oko 90 kilometara ići po postojećim ulicama, a 30 kilometara će biti novoizgrađene biciklističke staze”, dodao je Vesić.

Bicikl u Beogradu koristi oko jedan odsto sugrađana, a želja nadležnih je da ga u narednih nekoliko godina koristi pet odsto.

Osnovni cilj ove odluke, koja je doneta u okviru projekta IME (identitet-mobilnost-ekologija), je rastrećenje saobraćaja i prilagođavanje bicikala vidovima gradskog prevoza sa posebnim naglaskom na ocuvanje životne sredine i promovisanje zelene hijerarhije učesnika u saobraćaju.

(Tanjug)