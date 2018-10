Vesić: Vlada Ilić je bio vizionar

BEOGRAD – Drugo izdanje knjige “Prvi moderni gradonačelnik Beograda – monografija o Vladi Iliću” Saše Z. Stankovića predstavljena je danas na štandu “Albion books”-a na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić naglasio je da je Vlada Ilić jedan od najpoznatijih i najboljih gradonačelnika koje je Beograd imao.

“U zaista velikom broju gradonačelnika koje je imao naš grad, među kojima je bilo mnogo časnih, umnih i poštenih ljudi, Vlada Ilić se izdvaja na poseban način, jer je možda najviše doprineo izgradnji Beograda”, rekao je Vesić.

On je podsetio da je Ilić postao gradonačlnik tridesetih godina prošlog veka.

“On je najzaslužniji što je Beograd u tom trenutku postao moderna evropska prestonica i što se Beograd razvijao na način na koji su se razvijali najveći gradovi Evrope”, istakao je Vesić.

Naveo je da su u vreme Vlade Ilića izgrađene desetine zdravstvenih ustanova među kojima je i Univezitetska dečija klinika u Tiršovoj, zatim dva mosta – most Kralja Aleksandra, koji je srušen u aprilu 1941. i na njegovom mestu se danas nalazi Brankov most, i most Kralja Petra, sadašnji Pančevački most.

“Izgrađen je i Beogradski zoološki vrt koji je njegovo imanje, koje je on darivao gradu Beogradu i u njemu se još uvek nalazi aligator koga je Ilić poklonio Beogradu. Škola “Josif Pančić” na početku Požeške ulice je takođe poklon Vlade Ilića”, rekao je Vesić.

Ilić je, podsetio je Vesić, bio industrijalac i poznat po tome što, za raliku od drugih industrijalaca, nije živeo na Dedinju, nego u kući u krugu svoje fabrike.

“Prvi je gradio radničke stanove, u njegovim fabrikama su bila obdaništa za decu zaposlenih. Držao se nekih standarda koji čak i danas u mnogim kompanijama u Srbiji i drugim zemljama Evrope nisu primenjeni. Bio je vizionar i Beograd mora da se seća Vlade Ilića”, naglasio je Vesić, podvukavši da je vreme da Ilić dobije zasluženo obeležje u Beogradu i da Beograd pokaže da se seća jednog od svojih najboljih gradonačelnika.

Vesić je naveo i da kada je Ilić postao gradonačelnik, opozicija ga je optuživala da se razbacuje parama.

“Na kraju se ispostavilo da je uspeo da od Beograda napravi modernu evropsku prestonicu, čak je svoj novac davao da bi se Beograd razvijao. On je najbolji dokaz kako onaj koji vodi bilo grad, državu ili političku stranku, mora da ima viziju. Bio je uspešan biznismen i kako se ponašao u svom privatnom biznisu, tako se ponašao i u javnim finansijama”, rekao je Vesić.

Ilićeva sudbina posle Drugog svetskog rata bila je tragična.

“Umro je u siromaštvu, ali je umro ponosan. Sudbina Vlade Ilića govori kako su se često u Srbiji odnosili prema ljudima koji su zaslužni za razvoj našeg grada. Zato mi je drago da vidim drugo izdanje ove knjige i pozivam čitaoce da saznaju ko je bio Vlada Ilić, da upoznaju istoriju svog grada i pokažu da cenimo ljude koji su sebe nesebično davali kada je u pitanju Beograd i javni interes”, rekao je Vesić.

Autor knjige Saša Stanković rekao je da je krenuo da piše knjigu iz entuzijazma.

“Kao Vlasotinčaninu bilo mi je zanimljivo da je Vlada Ilić i moj zemljak i od te neke lokalpatriotske priče razvila se ova velika priča koja je oduševila Srbiju”, rekao je Stanković.

Stanković je rekao da je Ilić zaslužan što je Beograd postao sajamski grad i turističko mesto.

“Beograd je zahvaljujući njemu dobio status evropskog turističkog grada i ova knjiga svedoči o tome kako su ljudi iz provincije davali godinama sve za Beograd i možda je došlo vreme da im se Beograd oduži”, zaključio Stanković.

(Tanjug)