BEOGRAD – Nelegalna gradnja je jedan od najvećih problema u Beogradu i gradske vlasti će doneti čitav set mera kako bi se tome stalo na put i tražiti izmenu i određenih republičkih zakona, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

„Zagorčaćemo život svima koji grade nelegalno, jer tako kradu i od države i drugih građana. Nelegalni graditelji su trenutno najveće zlo u Beogradu i bićemo rigorozni prema svima koji nelegalno grade“, poručio je Vesić gostujući na Studio B.

Prema njegovim procenama, u glavnom gradu je u poslednjih godina nelegalno izgrađeno nekoliko stotina hiljada kvadrata.

„Nelegalnom gradnjom ne plaćaju doprinose za građevinsko zemljište Gradu, a mi od tih doprinosa gradimo puteve, kanalizaciju, škole, vrtiće i drugo. Sa druge strane, oni građanima ništa jeftinije ne prodaju te stanove, već novac prelivaju u svoje džepove. Takođe, varaju građane koji dobijaju stanove koje ne mogu da legalizuju“, rekao je Vesić.

On je podsetio da je nelegalna gradnja krivično delo i istakao da će Grad zato predložiti čitav set mera kako bi zaustavio nelegalonu gradnju i predložiti Vladi Srbije potrebne izmene zakona.

„Neke ćemo sami promeniti i već na skupštini u septembru promenićemo odluku o nedozvoljnoj spratnosti za nelegalnu gradnju. Jer, vidimo da su pojedini uzmali građevinske dozvole koliko su mogli, a onda nelegalno gradili iznad toga. Moja poruka je da se to neće legalizovati. Promenićemo našu odluku po kome nijedna komunalna kuća neće smeti da priključi nelegalni objekat na vodovod , kanalizaciju, toplane i drugo, jer je to zabranjeno. Tražićemo da objekti u izgradnji plaćaju porez na imovinu i na taj način sprečiti sve koji završene objekte vode kao da su još u izgradnji da bi izbegli plaćanje poreza na imovinu“, rekao je Vesić.

On je dodao da će gradske vlasti tražiti i od republičkih preduzeća kao što su EPS, Telekom i Srbijagas da ne smeju da priključe nelegalni objekat.

Kako kaže, tražiće i izmenu zakona da se stavi zabeležba u katastar da je neki objekat nelegalno građen da bi svi koji kupuju znali da kupuju nešto što je napravljeno krivičnim delom.

„Tražićemo da ubuduće odgovaraju i vlasnici parcele, a ne samo oni koji grade, jer često neki inspektori koji naprave dogovore sa investitorima u stvari vode postupak na NN lica i misle da tako mogu da prevare zakon i da sutra ako im dođe policija mogu da kažu da su sproveli postupak i da nisu mogli da utvrde ko je to radio“, rekao je Vesić.

Najavio je da će se raditi i uparivanje podataka sa legalizacijom, jer se često dešava da onaj koji se vodi ka NN lice u stvari podnese zahtev za legalizaciju, što se desilo na Zvezdari u Mariborskoj.

Tražiće se i izmena Zakona o pranju novca koja će omogućiti da svaka nelegalna gradnja preko 100 kvadrata bude prijavljena od grada kao potencijalno pranje novca, rekao je Vesić i dodao da onda ti investitori objasne policiji odakle im pare.

„Ne rade to svi, ali sigurno da ima para koje su nelegalne. Tako ćemo čitav niz mera predložiti kako bi sprečili da bilo ko može da proda kvadrat nelegalne gradnje“, istakao je Vesić.

Podsetio je da sada može da se dobije elektronska građevinska dozvola za najviše 28 dana, tako da nema razloga da se ne gradi legalno.

„Tražićemo i da vlada oroči Zakon o legalizaciji“, rekao je i dodao da bi za nelegane zgrade trebalo da se plaća veći porez na imovinu.

Govoreći o rekonstrukciji Trga Republike, Vesić je najavio da bi ti radovi trebalo da počnu u narednih sedam do deset dana i da će trajati 420 dana.

„Trajaće dugo, ali će se raditi 24 sata. Ja sam tražio od austrijske kompanije „Štrabag“ koja je dobila posao da rade 24 sata, da postave kamere kako bi građani mogli da prate kako se radi i u svakom trenutku da vide na internetu koliko ima radnika i da vide da će se raditi i u ponoć, i ujutru i shvate da zaista hoćemo taj posao da uradimo brzo“, naveo je Vesić.

Govoreći rekonstrukciji Skadarlije, on je podsetio da su prva i druga faza radova završene prošle godine i da je preostalo da se uradi treća faza.

„Ostao je taj poslednji deo od Gospodar Jovanove do Bulevara despota Stefana. To je trebalo da se uradi tokom proleća, ali na zatev ugostitelja početak radova pomerili za sredinu septembra kako bismo sačekali da prođe turistička sezona“, pojasnio je Vesić i dodao da će treća faza radova početi srednom septembra, a završiti do kraja novembra.

Posle rekonstrukcije kaldrme, dodao je, uslediće rekonstrukcija Kuće Đure Jakšića.

„Trenutno Zavod za zaštitu spomenika kulture radi projekat. Napravićemo u okviru nje i infocentar za Skadarliju gde će turisti moći da kupe suvenire“, dodao je zamenik gradonačelnika.

