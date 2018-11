Vesić: Zajedničke akcije u sprečavanju nelegalne gradnje

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da gradski inspektori, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštvo učestvuju u zajedničkim akcijama koje za cilj imaju sprečavanje nelegalne gradnje.

„U narednih nekoliko meseci srušiće se nekoliko velikih nelegalnih objekata čime će Grad Beograd pokazati odlučnost da se neće više dozvoljavati bespravna gradnja. Takođe, pozdravljamo intenzivan pristup tužilaštva ovoj problematici, jer otkad su stupila na snagu dva nova zakona, svako za koga stigne prijava, odmah se privodi. Moja poruka nelegalnim graditeljima jeste da to više ne čine jer će snositi posledice“, istakao je Vesić za „Studio B”, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

On je precizirao da će se najpre rušiti „divlji” objekti na javnim površinama jer oni ugrožavaju bezbednost i život ljudi, a potom će se odlučivati o drugim objektima.

„Ne kažem da će se svi objekti srušiti, ali je suština da se shvati da ne sme da se gradi nelegalno“, rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika se osvrnuo i na problem nedostajuće kanalizacije u Beogradu, naglašavajući da je, nažalost, trećina grada još uvek nema. Čak i tamo gde je ima, sva kanalizacija izliva se direktno u Savu i Dunav.

„Namera grada jeste da se na svakom od pet nezavisnih kanalizacionih sistema napravi po jedna fabrika za preradu otpadnih voda, a za Veliko selo, gde će biti prva takva fabrika, već je potpisan ugovor sa Kinezima. Čitav proces će trajati, ali namera nam je da svi građani Beograda dobiju kanalizaciju“, istakao je Vesić.

On je dodao da sva ova ulaganja koštaju oko milijardu evra zbog čega se radi sukcesivno.

Govoreći o novim projektima, Vesić je podsetio da će se Stari tramvajski most prebaciti na lokaciju kojom će se povezati Ada Ciganlija i Novi Beograd. To će podrazumevati da se izgradi i čitav niz fast-parkinga jer će ljudi dolazeći sa Novog Beograda želeti da parkiraju svoja vozila, a potom pređu pešice do Ade Ciganlije.

„Srediće se i šetalište kod Bloka 45, a priprema se i uređenje Savskog keja. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dobila je nalog da raspiše tender, a namera je da ovaj kej bude isti kao i Sava promenada sa biciklističkim stazama, uređenim šetalištem i dečjim igralištem. Realno je da bi uređenje ovog keja moglo da počne 2020. godine“, rekao je Vesić.

(Tanjug)