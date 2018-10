Vesić: Završeni radovi u Radničkoj ulici

BEOGRAD – Radovi u Radničkoj ulici jutros su završeni i ona je u potpunosti puštena u saobraćaj iz pravca Obrenovca, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je, govoreći na TV Hepi o radovima u Beogradu, rekao da je rađena deonica od nadvožnjaka ka Trgovačkoj do benzinske stanice OMV, da su radovi su završeni u roku, a da oni u smeru ka Obrenovcu počinju 24. oktobra i trebalo bi da budu završeni do 5. novembra, prenosi Beoinfo.

„Trenutno se radi rekonstrukcija Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, na delu od kompanije ‘Rudo’ do Ulice neznanog junaka. Ta ulica je bila veoma problematična, a trenutno se rade još i rekonstrukcije ulica Baje Pivljanina, Emilijana Joksimovića, dok se deo Ulice Strahinjića bana, od Francuske do Skadarske, pretvara u trg. Tu će biti pešačka zona koja će predstavljati svojevrstan ulaz u Skadarliju „, rekao je Vesić.

On je podsetio da je počela i rekonstrukcija Skadarlije, od Bulevara despota Stefana do Simine, što će se raditi do decembra, dok će na proleće uslediti rekonstrukcija preostalog dela od Simine do Gospodar Jovanove.

„Uklanjaju se bašte koje su bile zazidane i ostaće samo montažne, ali i obnavljamo kaldrmu. Sekretarijat za investicije je objavio tender za projektovanje Beogradske ulice, ali i za ulice Tadeuša Košćuška i Pariske. Nadam se da će projekti biti završeni tokom sledeće godine i da ćemo tada moći da počenmo sa radovima. U ulicama Tadeuša Košćuška i Pariskoj biće vraćena kocka, i to je nešto što ćemo se potruditi da uradimo u centru gde god je moguće, naravno ne na centralnim gradskim saobraćajnicama“, precizirao je zamenik gradonačelnika.

Prema njegovim rečima, rekonstrukcija Ulice Strahinjića bana, koja će biti rađena sledeće godine, biće takva da će kolovoz biti sužen tako da može da prođe samo jedan automobil ili manji kamion. Ta ulica je i sada jednosmerna, ali posle rekonstrukcije neće biti moguće da se automobili parkiraju sa strane, dok postojeća parking mesta ostaju, a biće urađena kocka i prošireni trotoari.

„Na Kosančićevom vencu preostalo je da se uradi gradska galerija i s obzirom na to da do sutra treba da imamo donetu odluku o javno-privatnom partnerstvu za garaže, nadam se da ćemo na proleće sledeće godine početi izgradnju garaže u Fruškogorskoj ulici. Radi se i Topličin venac, pa će postojati pešačka veza od Palate Albanija do Kosančićevog venca, a preko te galerije će moći da se dođe do Karađorđeve, čija rekonstrukcija počinje 1. novembra“, rekao je Vesić.

(Tanjug)