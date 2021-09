Više radova na putevima A reda u Srbiji

BEOGRAD – Od četvrtka, 23. septembra do 28. septembra izvodiće se radovi na košenju u razdelnom pojasu, na delu državnog puta I A reda broj 1, petlja Beška – petlja Novi Banovci u smeru Novi Sad- Beograd, ybog čega će ya saobraćaj biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj će odvijati voznom saobraćajnom trakom.

Takođe do 31. decembra na državnom putu II A reda broj 194, na deonici Kokin Brod- Pribojska Banja, od 7 do 16 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza, a ya to vreme saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju.

(Tanjug)

