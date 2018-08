VOICE: Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom štiti državu a ne porodice

Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom, čija primena je počela 1. jula ove godine, uprkos najavama nadležnih, neće olakšati položaj roditelja niti će doprineti povećanju nataliteta, već država tim zakonom štiti samo sebe, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Mario Reljanović sa Instituta za uporedno pravo ocenio je za VOICE (www.voice.org.rs) da je novi zakon na rečima zaštitnički, a zapravo vrlo diskriminatorski po one na koje će se odnositi.

“On je politički vrlo lepo uvijen u mašnicu i ukrasni papir, a u stvari, unutra imate praznu kutiju. Oni su dali nešto malo drugima, a uzeli su od svih ogromnu cifru. Ukupna suma novca koji se isplaćuje biti niža sada nego što je bila ranije. Širi je krug korisnika, uključeni su i oni koji nisu u radnom odnosu, ali su drastično niže naknade. Tu je država uštedela ozbiljne pare zato što onih koji su van radnog odnosa i ispunjavaju te uslove, prema nekim anketama, ima oko 15 odsto. Znači, povećaće se krug korisnika za oko 15 odsto, a smanjiće se naknade za 40, 50, nekome 60 odsto”, naveo je Reljanović.

On je rekao da nova osnovica znači da gotovo niko na porodiljskom neće dobiti 100 odsto plate.

“Svaki mesec u kojem majka nije radila se računa sa nulom, tako da, ako ste radili samo šest meseci i imali, recimo, 50.000 dinara platu, šest puta po 50 jeste 300.000 dinara. Ta suma se deli sa 18, pa se dobije 16.667 dinara”, objasnio je Reljanović.

On je kazao da su novim obračunom osnovica diskriminisane poljoprivredne osiguranice, jer moraju da uplaćuju doprinose najmanje 24 meseca pre porodjaja, a ne 18 kao sve ostale, a diskriminisane su i žene sa visokim primanjima jer je najveća naknada koju mogu da prime ograničena na tri prosečne zarade.

Dodao je da je na taj način prekršena Konvencija Medjunarodne organizacije rada o zaštiti materinstva, koja predvidja da majke, trudnice ili porodilje, za vreme korišćenja tog prava, ne mogu da imaju primanja koja su niža od dve trećine primanja koja su do tada imala.

VOICE je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja postavio pitanje zna li se precizno kolika će biti ušteda u budžetu zahvaljujući novim merama, ali odgovor nisu dobili.

Urednica portala Bebac (bebac.com) Jasmina Mihnjak za VOICE je kazala da država ne treba da plaća roditelje da bi radjali, već treba da omogući normalno okruženje.

“U ovakvom okruženju, gde na svakom koraku roditeljstva imate problem, dok trudnicama kasne plate, gde se žene i dalje plaše otkaza nakon porodiljskog, gde imate najskuplju bebi opremu, a porodiljama se umanjuju zarade, ne vidimo nikakav pomak”, navela je Jasmina Mihnjak.

Jasmina Mihnjak je kazala da je najproblematičnije to što se za osnovicu uzima 18 zarada, jer je u Srbiji teško u kontinuitetu imati posao 18 meseci, a žene vrlo često ostaju bez posla.

“Najveći problem imaće upravo mlade majke koje su ostale u drugom stanju na samom početku radnog staža. To naravno ne podstiče natalitet, jer žene neće planirati porodicu, kao i do sada, pre dobijanja stabilnog zaposlenja, što je u ovoj zemlji zaista teško. U ovome vidimo još jedan veliki problem, a to je da će trudnice i u rizičnim trudnoćama raditi do kraja trudnoće kako bi dobile veću platu”, kazala je Jasmina Mihnjak.

Novosadjanka Tanja S, koja je u devetom mesecu trudnoće, zaposlena je u prosveti i kaže da je ogorčena jer se postojeće stanje teško može izdržati.

“Odmah na početku je ta naknada kasnila tri meseca, pa smo pozajmili novac od roditelja, pošto smo podstanari, da platimo račune i ostalo. Mislila sam da ću vratiti kada dobijem sve to na gomili. Medjutim, dobila sam samo za jedan mesec i tako se nastavilo i dalje. Poslednju naknadu dobila sam krajem jula, za april. To je kašnjenje od skoro tri meseca”, navela je ona.

Dodaje da je to “samo kap u prepunoj čaši” i da ozbiljno razmišlja da, čim dete malo ojača, sa porodicom napusti Srbiju.

Pravdajući se Zakonom o finansijskoj podršci porodici s decom, Pokrajinska vlada je ukinula finansijsku podršku koju je izdvajala za treće dete, pa porodilje ostaju uskraćene za 12.000 dinara koliko je ta naknada iznosila.

(Beta)