VOICT: Kontinental je autsorsing kompanija

Vojvodjanski IKT klaster (VOICT) ocenio je danas da kompanija Kontinental, koja je od Vlade Srbije dobila subvencije za otvaranje Centra za istraživanje i razvoj u Novom Sadu, posluje po „autsorsing“ modelu, jer će taj Centar sve što razvije isporučiti matičnoj kompaniji, a ona će krajnji proizvod prodavati iz Nemačke ili neke druge lokacije.

Klaster je reagovao na argumentaciju premijerke Srbije Ane Brnabić da je Vlada dala subvencije Kontinentalu za otvaranje istraživačkog centra u Novom Sadu „pošto to nije autsorsing kompanija“.

„Kontinental u Srbiji nije autsorsing kompanija samo u slučaju da sva prava intelektualne svojine budu zadržana u Srbiji i ako se iz Srbije budu prodavala na svetskim tržištima. Time naša država ne dobija samo poreze i doprinose na plate zaposlenih, nego i porez na dobit – što je mnogo značajnije“, objasnili su u tekstu na svom sajtu iz VOICT.

VOICT je zapitao nadležne zbog čega subvencije ne prilagode lokalnim IT kompanijama, koje takodje razvijaju sopstvene proizvode i usluge za svetska tržišta.

„Nije li bolje da na svetskom tržištu gradimo poziciju kao provajder kvalitetnih proizvoda i usluga u novim tehnologijama, umesto da pojedinim kompanijama obezbedjujemo radnu snagu, i to tako što ćemo im pomoći da preuzmu već zaposlene u drugim kompanijama“, naveli su u Klasteru.

Klaster je reagovao i na izjavu da će subvencije Centru Kontinentala doneti „veliku korist i za startap kompanije“, navodeći da bi startap kompanijama „mnogo više odgovaralo da se konačno počne sistemski raditi na uspostavljanju ekosistema koji podržava preduzetništvo u Srbiji“.

Vojvodjanski IKT klaster je od kolega iz Balkansko-crnomorske mreže IT klastera dobio brojna pisma podrške i informacije o njihovim iskustvima, pa su tako naveli da se slična stvar dogodila i u Rumuniji, uključujući slučaj Kontinentala u Temišvaru.

„Efekat je bio takav da je apsorbovana radna snaga iz lokalnih IT kompanija. Do pre 15 godina Temišvar je bio broj jedan u Rumuniji po broju i snazi lokalnih IT kompanija. Državna podrška osnivanju Kontinentalovog centra u Novom Sadu je velika greška, jer će negativno uticati ne samo na lokalne IT kompanije, već i na lokalne inovacije. Takvi podsticaji su opravdani samo u sektorima sa velikom nezaposlenošću, što nikako nje slučaj u IT sektoru u Novom Sadu“, naveli su iz rumunskog IT klastera u pismu podrške.

Iz VOICT su ponovili da je potez Vlade Srbije u vezi sa subvencijama Kontinentalu „bio sasvim neočekivan“.

