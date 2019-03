Vojtehovski: Svima je jasno da je bila sabotaža emisije (video)

Niko me neće ubediti u to da je slučajnost što je signal za kablovsku televiziju nestao nekoliko minuta pre početka emitovanja „Život priča“. Svima je jasno da je to sabotaža, kaže za Danas novinarka Tatjana Vojtehovski.

Tema njene emisije na TV Prvoj u sredu uveče bila je seksualno uznemiravanje koje je Marije Lukić iz Brusa godinama trpela od predsednika te opštine Milutina Jeličića Jutke. Međutim, građani Brusa nisu mogli da je gledaju jer je TV signal nestao neposredno pred emisiju.

– Jutka je sinonim za sistem u Srbiji koji je satkan od primene sile, zlostavljanja, protivzakonitih radnji, prostakluka i bahatosti. Ovo neće sprečiti građane Brusa da saznaju istinu. Oni treba da se usprave i odbruse mu. Samo da podsetim Jutku i sve Jutke – sprečavanje emitovanja programa je krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora do godinu dana, ili tri godine ukoliko je delo izvršilo službeno lice u vršenju službe – ističe Vojtehovski.

Po svemu sudeći, direktno odgovoran za to što Brus protekle noći nije imao TV signal i internet jeste sam Jeličić, koji je na sve načine pokušavao i na kraju uspeo da spreči građane da prate emisiju.

Naime, EPS nije isključio struju, što je ovo preduzeće potvrdilo medijima. Lokalni kablovski distributer Siti servis (City servis) pokušao je da otkloni „kvar“ u Kulturnom centru Brus, gde se nalazi njihova kablovska stanica, ali u tome nisu uspeli.

– Naši korisnici su nam oko 5 do 10 uveče javili da nemaju program ni internet. Otišli smo do Kulturnog centra i pozvali direktorku Bojanu Đošić, koja je rekla da ne može da dobije domara. S obzirom da nismo mogli da uđemo, građani su ostali bez interneta i kablovske televizije do pola šest ujutru, kada je verovatno domar ušao i uključio struju – kaže za Danas Siniša Miljojković, sistem operater Siti servisa.

Na pitanje da li je istina da je predsednik opštine Brus tražio od njih da ne emituju signal tokom emisije „Život priča“, odgovara da nije tražio direktno.

– Nije nas zvao da nam to kaže, ali su nam pojedini građani „dobronamerno“ sugerisali da bi bilo dobro da u to vreme ne emitujemo signal. To im je verovatno Jutka rekao da nam kažu, ali mi smo odbili – ističe Miljojković.

On dodaje da su sve okolne zgrade, sem Kulturnog centra, imale struju, te da ju je očigledno neko namerno tamo isključio. Međutim, direktor Siti servisa, Zoran Radojković, potvrdio je da je ovaj kablovski operater dobio poziv sa molbom da sami prekinu signal.

„Šta da vam kažem, očekujete od mene da ja to kažem, a sve znate“, rekao je Radojković za portal Raskrinkavanje.

U Kulturnom centru našem listu nisu mogli da odgovore zašto tokom noći nije bilo struje jer, kako kažu, ni oni sami ne znaju. To je za medije izjavila i direktorka Bojana Đošić.

Nakon što je prekinut signal kablovskog operatera, građani Brusa su spontano počeli da se okupljaju u centru grada. Bilo ih je oko 50, kao i desetak automobila.

– Bili smo u ispred Jutkine kuće, svirali sirenama i duvali u pištaljke. Nakon sat vremena, negde oko 11, došla je policija i zamolila nas da se raziđemo, jer ugrožavamo javni red i mir – rekao je za Danas Aleksandar Grbić, jedan od vođa protesta „1 od 5 miliona“ u Brusu.

U prvom delu emitovane emisije Marija Lukić, bivša sekretarica predsednika opštine Brus, ispričala je do detalja kako ju je on seksualno zlostavljao i maltretirao. Jeličić ju je ljubio u usta protiv njene volje, dodirivao, stavljao ruku na grudi i zahtevao seksualni odnos kao uslov za napredovanje na poslu.

Poslao joj je oko 15.000 poruka mobilnim telefonom. Na upozorenja da će da ga prijavi, Jeličić je odgovarao da mu ne može ništa, jer ga štiti Aleksandar Vučić. S obzirom da se nasilje nastavljalo a da niko nije stao u njenu zaštitu, Marija je sakupila dokaze o seksualnom uznemiravanju, pretnjama i mobingu koje je trpela od nadređenog, te ih je uz tužbu priložila sudu.

Suđenje Jeličiću za seksualno uznemiravanje Marije Lukić počelo 7. februara skandaloznom odlukom sudije Osnovnog suda u Brusu Mladena Tipsarevića da novinarima ne dozvoli da prisustvuju glavnom pretresu čak ni kao građani. Jutka je, inače, i dalje predsednik opštine.

Marija Lukić: Nastavak medijskog mraka

S obzirom da je kablovski operater potvrdio da im je sugerisano da isključe signal, a EPS je potvrdio da je ceo grad imao struju, jasno je da je Kulturnom centru neko naredio da isključi struju, i to neposredno pred emitovanje emisije. Jedini ko je to mogao da učini je Jutka, jer on ima takav uticaj a i jedini je kome sadržaj emisije ne ide u prilog – kaže za Danas Marija Lukić. Ona dodaje da je to samo nastavak medijskog mraka, nakon što su novinari, mimo zakona, brutalno izbačeni sa glavnog pretresa na suđenju po njenoj prijavi protiv Jutke. „Nažalost, niko od nadležnih se nije oglasio. Sumnjam i da će“, zaključuje Lukić

NUNS i UNS traže istragu

NUNS i UNS zatražili su hitnu istragu nadležnih u vezi sa sabotažom, odnosno prekidom emitovanja kablovskog signala tokom emisije „Život priča“. Novinarska udruženja su podsetila da sprečavanje emitovanja programa predstavlja krivično delo te da je Krivičnim zakonikom (član 149) za to delo predviđena kazna do godinu dana zatvora, odnosno do tri godine zatvora ukoliko je delo učinilo službeno lice u vršenju službe.

(Katarina Živanović, Danas)