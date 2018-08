Vozovi će drugačije saobraćati zbog radova u Resniku

BEOGRAD – Od ponedeljka, 6. avgusta, do nedelje, 12. avgusta rekonstruisaće se putni prelaz i zameniti skretnica na železničkoj stanici Resnik, na deonici gde se ukršta pruga Rakovica – Resnik sa ulicom Aleksandra Vojinovića.

Radovi će početi 6. avgusta u 22.20 sati i trajati do 12. avgusta u 21.30 sati.

Ovo je treći putni prelaz koji će Infrastruktura železnice Srbije rekonstruisati za mesec dana na pruzi Rakovica – Resnik, prethodno su, naime, rekonstruisani putni prelazi na ukrštanju ove pruge sa Letićevom ulicom u Kijevu i Gajskim putem u Resniku.

Za vreme radova železnički saobraćaj biće obustavlje na deonicama Resnik – Bela reka i Resnik – Pinosava, zbog čega će biti promenjena i organizacija putničkog železničkog saobraćaja na prugama iz Beograda ka Užicu i Nišu.

Promene u organizaciji saobraćaja na barskoj pruzi podrazumeva da će jutarnji voz koji polazi iz Bara za Topčider u 08.20 sati, u periodu od 7. do 9. avgusta saobraćati iz Crne Gore samo do Lazarevca, a „Srbija Voz“ će za putnike iz ovih vozova organizovati autobuski prevoz od Lazarevca do Topčidera.

Za putnike jutarnjeg voza koji iz Topčidera za Bar polazi u 09.21 sati, „Srbija Voz“ od 7. do 9. avgusta organizuje po redu vožnje autobuski prevoz od Topčidera do Lazarevca, da bi putnici nastavili putovanje vozom od Lazarevca do Bara.

Jutarnji vozovi između Topčidera i Bara u svom sastavu u ovom periodu neće imati vagone za prevoz praćenih automobila.

Večernji vozovi koji iz Bara za Topčider polaze u 19.00 sati, u periodu od 6. do 8. avgusta, kao i iz Topčidera za Bar u 21.21 sati 7. i 8. avgusta, saobraćaće pomoćnim prevoznim putem preko Male Krsne, Lapova, Kraljeva i Užica.

Večernji vozovi između Topčidera i Bara u ovom periodu imaće vagone za prevoz praćenih automobila, ali upravo zbog toga ovi vozovi neće ulaziti u stanicu Požega.

Vozovi koji polaze iz Bara za Suboticu od 6. do 8. avgusta, kao i iz Subotice za Bar od 7. do 9. avgusta, neće saobraćati između Lazarevca i Beograd Centra, ali će „Srbija Voz“ putnike iz ovih vozova organizovano prevoziti autobusima između Lazarevca i Beograd Centra.

U unutrašnjem putničkom železničkom saobraćaju, vozovi koji iz Beograd Centra polaze za Užice u 6.22 sati, 07.21 sati, 12.21 sati, 17.06 sati i u 19.35 sati, od 7. do 9. avgusta kretaće po redu vožnje iz železničke stanice Lazarevac, dok će izostajati na relaciji Beograd Centar – Lazarevac. Voz koji iz Beograd Centra polazi za Užice u 15.35 sati, od 7. do 9. avgusta saobraća će po redu vožnje iz železničke stanice Bela reka, dok će izostajati iz saobraćaja između Beograd Centra i Bele reke.

Takođe, vozovi koji po redu vožnje iz Užica saobraćaju za Beograd Centar, od 7. do 9. avgusta saobraćaće samo do Lazarevca, a izostajati iz saobraćaja na relaciji Lazarevac – Beograd Centar. Voz koji po redu vožnje iz Užica polazi za Beograd Centar u 10.10 sati, u ovom periodu saobraćaće samo do Bele reke.

Do promene saobraćaja doći će i na niškoj pruzi, pa će u međunarodnom putničkom železničkom saobraćaju vozovi koji saobraćaju između Topčidera i Soluna, odnosno Sofije, u periodu od 7. do 12. avgusta umesto preko Mladenovca ići prugom preko Male Krsne, odnosno deonicom Velika Plana – Mala Krsna – Rakovica.

U unutrašnjem putničkom železničkom saobraćaju od 7. do 12. avgusta vozovi koji saobraćaju iz Beograd Centra za Niš, polaziće iz železničke stanice Mladenovac za Niš, a izostajati na relaciji Beograd Centar – Mladenovac.

U tom periodu vozovi koji bi po redu vožnje trebalo da saobraćaju iz Niša do Beograd Centra, vožnju će završavati u Mladenovcu, dok će izostati na relaciji od Mladenovca do Beograd Centra.

Voz koji bi po redu vožnje trebalo da saobraćaju iz Niša za Beograd Centra u 15.35 sati saobraća će samo do Lapova, dok će voz koji bi iz Beograd Centra sa polaskom u 17.20 sati trebalo da saobraća do Niša, polaziti po redu vožnje iz železničke stanice Lapovo.

Voz koji iz Beograd Centra polazi za Stalać, kretaće po redu vožnje iz železničke stanice Mladenovac, a izostati na relaciji Beograd Centar – Mladenovac, dok će voz koji bi po redu vožnje trebalo da iz Stalaća saobraća do Beograd Centra, vožnju će u navedenom periodu završavati u Mladenovcu.

(Tanjug)