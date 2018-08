VRAČAR-RADOVI-VESIĆ (video, audio, foto)

Vesić: Svetogorska završena pre roka, počela obnova Takovske

BEOGRAD, 1. avgusta (Tanjug) – Rekonstrukcija Svetogorske ulice je završena noćas, deset dana pre roka, a radovi u Takovskoj počeli su danas, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prilikom obilaska radova na rekonstrukciji Ulice kneginje Zorke na Vračaru koja će, kako je najavio, biti gotova do trećeg septembra.

Vesić je novinarima rekao da je Ulica kneginje Zorke jedna od ulica koje se rekonstruišu tokom leta i da je za njenu obnovu izdvojeno 50 miliona dinara.

„Osim što ćemo postaviti novi asfalt, izmestićemo slivnike na trotoare koji će takođe biti sređeni. Gde god ima potrebe menjaćemo kanalizacionu i vodovodnu mrežu pošto nema potrebe da se menja cela jer je u nekim delovima menjana i dobra je. Radimo kompletnu rekonstrukciju ulice posle koje neće biti potrebe da se rekonstruiše duži vremenski period“, pojasnio je Vesić.

On je dodao da će Ulica kneginje Zorke biti rekonstruisana kompletno, od Bulevara kralja Aleksandra do Bulevara oslobođenja, i da će se radovi izvoditi u fazama.

Prva faza je od Bulevara kralja Aleksandra do Krunske ulice, druga od Krunske do Njegoševe, treća od Njegoševe do Makenzijeve, četvrta od Makenzijeve do Svetog Save i peta od Svetog Save do Bulevara oslobođenja, obrazložio je Vesić.

Prva faza će biti gotova šestog avgusta, rekao je i dodao da će istog dana početi druga faza radova koja će trajati dve nedelje, a devetog avgusta počinje i treća faza od Njegoševe do Makenzijeve ulice koja će se takođe raditi dve nedelje.

„Iskoristili smo leto da sredimo što više gradskih ulica. Noćas je JKP ‘Beograd put’ završio Svetogorsku ulicu, deset dana pre toka, i odmah su krenuli da rade Takovsku ulicu koja će biti završena do trećeg septembra. Istovremeno, rekonstruišemo i Bulevar oslobođenja koji će takođe biti završen do trećeg septembra. Rekonstrukcija Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića je završena, a u toku su radovi u Radničkoj i Balkanskoj ulici“, rekao je Vesić i dodao da će rekonstrukcija Balkanske biti završena do 15. oktobra.

Predsednik opštine Vračar Milan Nedeljković je rekao da je Vračar centralna gradska opština i da je u nekim delovima te opštine potrebno obnoviti ulice, trotoare, kao i vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

„Često vidimo rupe na ulicama i trotoarima, a na mnogim mestima i izlivanje velike količine vode. I sami građani nam se obraćaju i traže kompletnu rekonstrukciju određenih ulica, a jedna od njih je i Ulica knjeginje Zorke“, dodao je Nedeljković.

(Tanjug)