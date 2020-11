Vremenska prognoza za naredne dane

Vremenska prognoza za ponedeljak 16. novembar

Vreme u Srbiji

U Srbiji ujutro po kotlinama, rečnim dolinama i u nižim predelima ponegde magla, u Timočkoj Krajini oblačno, a u ostalim krajevima pretežno vedro.

U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, osim u Timočkoj Krajini, gde će se oblačnost zadržati veći deo dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče na severozapadu Srbije naoblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u Vojvodini i zapadnoj Srbiji u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od minus 1 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepeni, samo u Timočkoj Krajini hladnije sa maksimalnom temperaturom do 10 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu ujutro u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplije.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 18 stepeni. U toku noći postepeno naoblačenje.

Vreme narednih dana

U utorak oblačno s kišom i hladnije. Na visim planinama kratkotrajan sneg. U sredu i četvrtak padavine se povremeno očekuju samo još na istoku i jugu Srbije, a zatim do kraja perioda u svim krajevima umereno oblačno, uglavnom suvo i prosečno hladno za drugu polovinu novembra.

