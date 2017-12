Za praznike izmenjeno radno vreme prodavnica, pijaca, pošta, garaža..

Radno vreme prodavnica, pijaca, pošta, garaža i drugih objekata u Beogradu će tokom novogodišnjih i božićnih praznika biti izmenjeno.

Dežurne prodavnice pretežno prehrambene robe (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi) danas, 31. decembra, moraju da rade najmanje od 9.00 do 12 sati.

Prvog januara, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, a 2. januara moraju da rade najmanje od 9.00 do 12 sati.

Prvih dana nove godine, 1, 2. i 3. januara, nespecijalizovane prodavnice u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambene robe i posebni trgovinski objekti, mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6.00 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji rade u vreme državnih i drugih praznika dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre državnog i drugog praznika, piše u saopštenju u kom se dodaje da svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božicnih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od radnog vremena navedenog u saopštenju.

U dane kada se praznuje Nova godina (31. decembra, 1. i 2. januara), kao i 13. i 14. januara, ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića koji se nalaze u stambenim zgradama mogu raditi, emitovati muziku ili priredivati muzički program od ponoći do 24 sata, a ostali ugostiteljski objekti koji se ne nalaze u stambenim zgradama mogu raditi u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena od 00 do 24 sata.

Distributivni centri kompanije Metro Cash & Carry Srbija će na dan dočeka Nove godine raditi do 18 sati, navedeno je u saopštenju te kompanije. U ponedeljak, 1. januara, neće raditi, a prvi kupci u novoj 2018. godini će moći da obave svoju kupovinu već utorak, 2. januara, od šest sati ujutru.

Do Badnjeg dana METRO distributivni centri radiće po uobičajenom radnom vremenu, piše u saopštenju u kom se dodaje da će na Badnji dan centri biti zatvoreni u 18 sati, na Božić neće raditi, a 8. januara će biti otvoreni od 6.00.

Zelene pijace će danas raditi uobičajeno, od 6.00 do 19 sati, a 1. januara neće raditi, navedeno je u saopštenju JKP „Gradske pijace“.

Jedino će pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 1. januara raditi skraćeno od 6.00 do 13 sati, dok će 2.januara sve zelene pijace raditi od 6.00 do 13 sati.

Garaža na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 1. i 7. januara, a ostalim danima će raditi po redovnom poslovnom radnom vremenu.

Otvoreni tržni centar Novi Beograd (popularni „Buvljak“) će danas raditi uobičajeno od 8.00 do 16 sati, a 1. i 7. januara neće raditi.

„Dušanovac“ prodaja iz vozila će se obavljati danas do 22 sata, 1. i 7. januara se neće obavljati, a 2. januara taj deo pijace će raditi od 14 sati.

„Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom – Miljakovac“ će danas raditi uobičajeno od 6.00 do 19 sati, a 1. i 7. januara neće raditi, piše u saopštenju u kom se dodaje da će tržni centar „Krnjača“ (cvetna pijaca) – 1. i 7. januara biti zatvoren i neće raditi.

Iz preduzeća „Veletržnice Beograd“ saopšteno je da će to preduzeće tokom novogodišnjih i božićnih praznika raditi neprekidno, od 00 do 24 časa.

Kada je reč o poštama, danas će, osim Glavne pošte u Takovskoj 2 koja radi bez prestanka, u Beogradu biti otvorene sledeće pošte: Savska 2 (od 8:00 do 17 sati), „Univerexport“, Nehruova 68 b (od 8:00 do 17 sati), TC „Big fashion“, Višnjička 84 (od 9:00 do 17 sati), TC „Stadion“, Zaplanjska 32 (od 10 do 17 sati), „Immo outlet centar“, Gandijeva 21 (od 8:00 do 17 sati), TC „Novi Merkator“, Bulevar umetnosti 4 (od 8:00 do 16 sati).

U ponedeljak, 1. januara, non-stop će raditi Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, kao i pošte na graničnim prelazima, saopštile su „Pošte Srbije“.

Dana 2. januara će dežurati pošte: Takovska 2 (non-stop), Savska 2 (od 8:00 do 15 sati), „Univerexport“, Nehruova 68 b (od 8:00 do 19 sati), TC „Big fashion“, Višnjička 84 (od 9:00 do 19 sati), TC „Stadion“, Zaplanjska 32 (od 8:00 do 19 sati), „Immo outlet centar“, Gandijeva 21 (od 8:00 do 19 sati), TC „Novi Merkator“, Bulevar umetnosti 4 (od 8:00 do 19 sati).

U saopštenju se navodi da će tog dana, u Novom Sadu dežurati sedam pošta: Temerinski put 50 (od 8:00 do 20.30 sati), Teodora Mandića 23 (od 8:00 do 19 sati), Futoški put 93c (od 8:00 do 19 sati), Balzakova 59 (od 8:00 do 19 sati, Bajči Žilinskog 4 (od 8:00 do 19 sati), dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 8:00 do 19 sati) i Partizanska 54 (od 8:00 do 19 sati).

Po dve pošte će raditi u Subotici, Kragujevcu i Zrenjaninu, po jedna u Temerinu, Bačkoj Palanci, Kaću, Nišu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, na Kopaoniku i Zlatiboru, kao i pošte na graničnim prelazima.

JKP „Parking servis“ je saopštilo korisnicima svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih i božićnih praznika prvog, drugog i sedmog januara, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Kraljice Marije 7.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

U saopštenju se dodaje da će od 3. i od 8. januara naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri, raditi po uobičajenom radnom vremenu.

