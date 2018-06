Zapad puca po šavovima: Srbiji – „nož pod grlom“

Srbija bi zbog nejedinstva na relaciji SAD – EU, nesuglasica u samoj Uniji ali i pukotina u NATO, mogla da ima veći manevarski prostor za rešavanje kosovskog pitanja. Ali, zbog pada američke dominacije i pritiska iz Vašingtona da se ovo pitanje reši, neće biti lako odoleti izazovima.

Evropska unija nikada nije bila slabija, odnosi Evrope i Amerike reklo bi se nikada gori, pojavljuju se ozbiljne pukotine unutar NATO. Pritom, od Srbije se traži da preseče po pitanju Kosova…

Koliko razjedinjenost zapada po mnogim pitanjima Srbiji otvara manevarski prostor u borbi za Kosovo? Ima li Zapad sada jedinstvenu „batinu“ da uceni Beograd?

Politikolog dr Jelena Vukoičić kaže da je naš osnovni problem pritisak zbog Kosova koji trpimo pre svega od Amerike koja traži da se sve reši do kraja ove, ili početkom iduće godine. EU je razjedinjena, ali neće se sutra raspasti. Desničari jačaju, ali nisu vlast u Briselu, tako da niko ne može da kaže kada će se EU transformisati, i ako ide ka tome. Međutim, mi nemamo vremena jer nas Vašington pritiska da što pre damo zeleno svetlo za Kosovo jer su i svesni da nemaju vremena jer se situacija brzo menja.

„Dugoročno, nama vreme ide u korist, upravo zbog problema koji postoje na relaciji Brisel —Vašington, ali i u samoj EU. EU je sve samo ne ujedinjena i ima veće probleme nego ikad i teško da će se ti problemi rešiti u skorijoj budućnosti. Ono što je trend je porast popularnosti nacionalnih desničarskih stranaka u EU, a kako smo da sada imali prilike da vidimo one imaju mnogo više razumevanja za kosvsko pitanje i za Srbiju, nego za globalističke struje koje su dominatne u Briselu. Desničarske opcije i jesu to što razjedinjuje EU, te opcije jačaju nacionalne države, a to je nešto što nama može da ide u prilog,“ veruje naša sagovornica.

U isto vreme, ona napominje da je problem koji Amerika ima sa EU takođe nešto što bi nama odgovaralo. Ali, naglašava da Amerika sve ovo radi jer njena globalna dominacija opada. Amerikaci zato putem uslovljavanja drugih, pokušavaju da ojačaju sebe same.

„Naš problem je taj što se situacija odvija jako brzo, i što smo pod ogromnim pritiskom da se kosovsko pitanje reši brzo. Svi ovi procesi i u EU i na Zapadau su procesi koji se zahuktavaju i ta se situacija menja iz dana u dan, ali da bi se promenila, ipak treba vremena. Zato Amerike želi da se Kosovo stavi ad akta, da utvrdi svoju poziciju tamo gde smatraju da to treba, i zato je nama osnovni problem trka sa vremenom, ali i to što se mi nalazimo u tim evropskim intergcijama, iako svi vide da EU propada,“ kaže ona.

Ona je mišljenja da sadašnja aparatura u Briselu i Vašingtonu uslovljava Srbiju na tom evropskom putu dizanjem ruku od Kosova, što je paradoksalna situacija, jer idemo ka nečemu neizvesnom, a ulog je održanje suvereniteta zemlje.

„Što se tiče same Evrope koja bi se evntulano transformisala tako da Kosovo ne bude uslov za Srbiju, opet bi glavni igrač bila Amerika, i šta god da bude sa Evropom, Kosovo je američki projekat i ona je ta koja gura nezavisnost kao strateški cilj. Transformacija u EU bi nam išla u prilog, ali to se neće desiti za godinu ili dve a mi nemamo vremena jer nam je „nož pod grlom“. Amerika želi da se pravno obavezujući sporazum potiše do kraja godine,“ naglašava ona.

I redovna smena na vrhu u Briselu dogodine, neće mnogo toga promeniti po nas, dodaje ona, i veruje da je jedina promena koja može da nam ide u prilog je promena koja bi se eventualno desila u Francuskoj, ali pre svega u Nemačkoj. Po njenim rečima, odnos Nemačke i Amerike je sada specifičan, ali napominje da u Nemačkoj jača desnica, a to je nešto što bi moglo da utiče na promene i u Briselu, a samim tim i na naš problem.

(Sputnjik)