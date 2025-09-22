Zapanjujuća optička iluzija otkriva nešto neočekivano kada protresete glavom – vidite li o čemu je reč?

Ova zapanjujuća optička iluzija će vas bukvalno naterati da odmahnete glavom.

Na prvi pogled čini se kako je reč samo o vertikalnim crnim i belim linijama. Međutim, ova slika postala je viralna jer su korisnici društvenih mreža shvatili kako se na njoj zapravo krije optička iluzija.

what you see in the picture, please share Posted by QSAFE PTE LTD on Thursday, April 30, 2020

Dr Mišel Dikinson, inženjerka nanotehnologije sa Novog Zelanda, poznata i po nadimku Nanodevojka, podelila je sliku na svom Tviter profilu i objasnila šta je to: „Pogledajte sliku i odmahnite glavom levo-desno. Ako ne možete odmah da vidite životinju, odmaknite se od računara ili odmaknite telefon od sebe“, prenosi Dejli mejl.

Dodala je da je ključ u odmahivanju glave, a za one koji nisu mogli da shvate šta je to – to je mačka! Korisnici X-a su brzo komentarisali i rekli da su pomalo zbunjeni. Jedan je rekao da je iluzija neverovatna, dok je drugi napisao da ga je zabavilo to što je izgledao pomalo ludo dok je udarao glavom u kancelariji tokom radnog vremena.

Treći korisnik je napisao da, umesto da „mrda“ glavom, pomaže i žmirkanje, dok su neki komentarisali da su odmah uočili mačku, a da nisu ništa uradili povodom s očima ili glavom.

