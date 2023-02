Završena sednica Skupštine grada, usvojeno svih 37 tačaka dnevnog reda

BEOGRAD – Završena je osma sednica Skupštine grada Beograda, a odbornici su nakon skoro 15 sati rasprave usvojili svih 37 tačaka dnevnog reda.

Među važnijim odlukama koje su doneli odbornici Skupštine grada

spadaju Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade II faze prve linije metro sistema, Plan za izgradnju detaljne regulacije pešačko-biciklističke veze između ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko reke Save.

Tu je i Odluka o Beogradskoj kartici i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na konačni Nacrt sporazuma o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanja vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je u utorak da se Planom generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu konačno kompletira detaljna razrada prve linije metroa i da može da se definiše lokacija svake stanice.

„Trasa se ne menja, ali je tu detaljno utvrđivanje, jer stanice ne mogu da se nađu negde tek tako, već mora da se ispituje područje“, rekao je Šapić.

Govoreći o izgradnji bicillističko-pešačkog mosta preko Save, kazao je da se o tome govori već decenijama, ali se iz nekog razloga taj projekat nije uradio.

„Mislim da je ovo velika stvar, posebno za novobeogradske blokove. Stiču se uslovi da napravimo projekat za koji se nadam da ćemo završti do kraja ove godine, da bi mogli 2024. da krenemo u izvođenje tog mosta. Građani beogradskih blokova će biti povezani sa Adom Ciganlijom na koju će moći da dođu biciklom ili pešačenjem“, rekao je Šapić.

Kako je najavio, projekat će početi da se radi posle ove sednice.

„Pošto je lagan most realno je da se isprojektuje do kraja ove godine i da se izgradi u roku od godinu i po dana“, rekao je Šapić i dodao da će ponovnim aktiviranjem beogradske žičare postojati dva alternativna načina dolaska na Adu Ciganliju, što će biti i put do Zoološkog vrta kada tamo bude izmešten.

On je dodao da je takođe važan predlog plana detaljne regulacije za Ustaničku ulicu.

„Posle 13 godina, 2009. usvojen je taj plan koji je zablokirao čitav taj deo Zvezdare, Mali mokri lug, Kaluđericu, zato što neko tada nije uzeo sve aspekte u obzor i ništa se na tom potezu nije uradilo, ostalo je parče. Uradićemo to na isti način kako je urađen Bulevar (kralja Aleksandra), neće biti nikakvih šminkanja o kojima pišu neki mediji“, rekao je Šapić.

Dodao je da je to velika stvar za sve građane Zvezdare, Kaluđerice i Malog mokrog luga, jer će Bulevar kralja Aleksandra imati istu širinu u tom delu kao i u drugim delovima, dobiće se dve trake u svakom pravcu, što će rasteretiti saobraćaj.

Što se tiče Beogradske kartice, gradonačelnik Beograda rekao je da je cilj gradskih vlasti da one zažive na kvalitetan način, onakav kakav Beograđani zaslužuju.

Cilj gradske vlasti je da Beograđani karticama dobiju brojne benefite, rekao je Šapić i dodao da je on iskustva sa karticama imao i kao predsednik Opštine Novi Beogard, kada je, kako je kazao, više od četvrtine novobeogradskih porodica koristilo karticu.

„Ukoliko budemo uspeli da implementiramo ono što želimo, svaki Beograđanin će moći u svom novčaniku da ima pored popusta u najvećim trgovinskim lancima s kojima ćemo praviti ugovore, svoj profil gde će moći da nađe sve pogodnosti važne za određene

grupe-penzionere, mlade i radno sposobno stanovništvo“, rekao je Šapić.

Beogradska kartica, kako je dodao, pružiće i mogućnost korišćenja besplatnih usluga i sadržaja u oblastima kulture, sporta, obrazovanja kao i drugim oblastima koje obezbeđuje grad Beograd.

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su u utorak uveče predlog rešenja o davanju saglasnosti za raskid ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanja vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu.

Gradonačelnik Šapić je prethodno novinarima tokom sednice gradske skupštine rekao da se posle usvajanja ove odluke stiču uslovi da se raskine ugovor sa turskim konzorcijumom Kentkart i da će posle 12 godina kontrola i naplata karata u javnom prevozu biti vraćena pod upravu Grada Beograda.

Šapić je kazao da raskid ugovora sa Kentkartom neće podrazumevati plaćanja nikakvih penala.

„Posle toga možemo da pričamo mnogo ozbiljnije o nekim stvarima koje se tiču javnog prevoza. Neke korake smo preduzeli, ali moramo da sačekamo da se raskine ugovor, što će se desiti posle ove sednice gradske skupštine“, rekao Šapić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.