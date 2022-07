Zbog radova u Vukasovićevoj ulici od danas dolazi do izmena nekih linija prevoza

Zbog radova u Vukasovićevoj ulici, na delu od ulice Velizara Stankovića do okretnice „Miljakovac 3“, od danas do trećeg avgusta doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 48 i 47N saobraćaće na skraćenoj trasi do okretnice „Miljakovac 2“, dok se linija 505L privremeno ukida.

(Tanjug)

