Zbog sanacije manjeg kvara, oko Kosovske ulice bez grejanja

BEOGRAD – Zbog neodložne sanacije kvara manjeg obima na delu toplovoda u Kosovskoj ulici na grejnom području toplane „Dunav“, trenutno su bez grejanja potrošači tom delu grada.

Kako je saopštilo JKP „Beogradske elektrane“, bez grejanja su potrošači koji se nalaze u Kosovskoj od 1 do 34, Majke Jevrosime od 36 do 50, Nušićevoj od 15 do 23, Kondinoj od 1 do 9, Svetogorskoj od 2 do 6, Makedonskoj od 32 i 34 i Dečanskoj 11.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu, a očekuje se da će potrošači grejanje dobiti već danas, u toku dana, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)