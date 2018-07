Žene u crnom odale poštu žrtvama Srebrenice

Organizacija „Žene u crnom“ organizovala je večeras akciju „Srebrenica 8372“ na Trgu Republike u Beogradu tokom koje su odali poštu žrtvama genocida u Srebrenici 1995. godine i istakle broj 8.372 kako bi ukazale na broj srebreničkih žrtava.

Učesnici akcije razvili su dugo crno platno i pročitali imena žrtava, a potom istakli velike transparente „Srebrenica“, „Odgovornost“ i „Solidarnost“, kao i table sa brojem žrtava ispred kojih su pred kraj akcije prosute latice belih ruža.

Predsednica „Žena u crnom“ Staša Zajović rekla je novinarima da akcijom ta organizacija i njoj srodne organizacije iz cele zemlje obeležavaju najveći zločin u Evropi nakon Drugog svetskog rata i dodala da se u Srbiji na nivou države i društva i dalje poriče genocid u Srebrenici.

Ističući da je Srbija jedina zemlja u kojoj pred sudovima nije doneta nijedna presuda u kojoj je zločin u Srebrenici kvalifikovan kao genocid, Staša Zajović je navela da je neophodno da se raskine sa teretom zločina iz prošlosti.

„Dok se ne napravi raskid sa prošlošću, mi smatramo da se nastavlja neka vrsta genocida. Neophodno je da se poštuju sudski utvrdjene činjenice Medjunarodnih sudova, da se prizna dostojanstvo i patnja žrtava, kao i da se organizacijama civilnih društava dodeli trajna lokacija za izgradnju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Srbija je jedina država do sada koja je prekršila Konvenciju o sprečavanju genocida“, rekla je Staša Zajović.

Navodeći da predsednik države Aleksandar Vučić prednjači u poricanju genocida u Srebrenici, ona je dodala da i značajan deo opozicionih političara to čini.

„Akcija je vid izgradnje živog memorijala simboličnog spomenika. Ove godine je dramatično to što postoji potpuno ignorisanje i nezainteresovanost. To pokazuje da je propagandom permanentne laži, falsifikovanja, relativizovanja i opravdanja genocida zapravo došlo do toga da je to jedna nevažeća i nepostojeća tema. Time oni na čelu države sa Vučićem žele da brišu sve tragove odgovornosti iz devedesetih“, rekla je ona.

Predstavnici vlasti u Srbiji, kako je navela, nemaju apsolutno nijedan razlog da idu sutra na komemorativni skup u Memorijalno centru u Potočarima, jer nisu ispunili nijednu ni moralnu ni političku obavezu.

„Učinili su sve da 2015. godine spreče donošenje rezolucije o genocidu… Smatram da su činovi izvinjenja ceremonijalnog karaktera, cinični, sramotni i ponižavaju žrtve. To je nevažeće ako nije praćeno preuzimanjem odgovornosti za ono što se desilo devedesetih, a u čemu su bili aktivni učesnici bilo u vidu ratnih huškača i na različitm pozicijama“, rekla je Staša Zajović.

Skup na Trgu Republike obezbedjivala je policija, a nekoliko metara od Žena u crnom jedan čovek je držao transparent „Hag – Laž“ i „Stop anti Serb hate propaganda“.

(Beta)