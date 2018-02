Zima nam zadaje FINALNI udarac

Od nedelje se u Srbiji očekuje veoma hladno vreme uz nove snežne padavine i formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je RHMZ Srbije.

U jutarnjim satima biće umeren i jak mraz, a dnevna temperatura biće ispod nultog podeoka. RHMZ je na svom sajtu izdao upozorenje da se od nedelje 25. februara očekuje hladni talas u trajanju od najmanje pet uzastopnih dana u većem delu Srbije.

Od nedelje pa do 1. marta na području Srbije biće ledeni dani, u jutarnjim satima biće umeren, lokalno i jak mraz, a u većini mesta u zemlji temperature će se kretati od -10 do -5 C, dok će dnevna temperatura biti od -6 do -2 C.

Očekivana visina snega je od 5 do 10 cm na severu, od 10 do 20 cm u ostalim predelima, a na planinama lokalno i više.

„S obzirom na intenzitet i vreme trajanja, prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena“, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Hrvatski mediji javljaju da će tokom vikenda ojačati sibirski anticiklon i da će se sa severoistoka Evrope spustiti polarna kontinentalna vazdušna masa sa osetno hladnijim vazduhom.

U subotu uveče i u noći na nedelju u Hrvatskoj se očekuje znatni pad temperature uz vrednosti između -10 °C i -5 °C, moguće i niže. Hladno će biti i na Jadranu uz temperaturu oko 0 °C, a posebno na severnom delu i mestimično do -3 °C. Od ponedeljka pa barem do sredine sledeće nedelje biće još hladnije. Pojedinih dana minimalne temperature u unutrašnjosti mogu se spustiti i do -15 °C, a ponegde i do -20 °C.

Hladni talas koji će zahvatiti Hrvatsku, ali i veći deo Evrope, može uzrokovati probleme na infrastrukturi i snabdevanje energijom, upozorava hrvatski DHMZ.