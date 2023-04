Zimske službe Beograd puta i dalje u pripravnosti

BEOGRAD – Zimska služba JKP “Beograd put” je ovog jutra u drugom stepenu pripravnost, ulice prvog prioriteta su prohodne i čiste, ali zbog niskih temperatura i mogućih poledica zimska služba i narednih dana ostaje u pripravnosti.

“Situacija je dobra ovoga jutra. Jutros nema nikakvih problema, ni sa GSP, ni sa Lastom sa kojima imamo permanentnu komunikaciju i nema primedbi. Svi jutarnji poslasci su krenuli na vreme, bez prekida ili skraćenja, a to je najbolji parametar i merilo našeg rada u toku prethodnih smena, a naročito noćne smene”, rekao je za Tanjug rukovodilac Zimske službe JKP “Beograd put” Željko Maravić.

Prema njegovim rečima, i dalje je na snazi drugi stepen pripravnosti.

„Juče smo obavili najveći deo posla, bilo je mnogo snega, dok je u noći bilo znatno manje, a sad je malo utihnuo. S obzirom na to da sneg tek krajem dana prestaje da pada ekipe zimske službe moraju da ostanu u drugom stepenu pripravnosti. Juče je oko 200 ljudi bilo angažovano, a danas smo na 150 ljudi – tu računam i vozače, mašiniste, inžinjere i tehniku, podršku – sve koji su na direktan ili indirektan način angažovani na čišćenju”, rekao je Maravić.

On je ukazao da je trenutno angažovano na terenu 30 velikih vozila.

“U sledećem periodu, ako sneg danas prestane da pada, kao i sutra ujutru zbog niskih temperatura, a kažu meteorolozi i mogućeg mraza, pogotovo na perifernim i višim kotama postoji mogućnost poledica, posipaćemo so. Ko još nije zamenio zimske pneumatike letnjim neka to još uvek ne menja, jer vremenski uslovi bez obzira na kalendarsku obavezu to ne nalažu”, rekao je Maravić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.