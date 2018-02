Žuti meteoalarm u celoj Srbiji: Udari vetra 85 km na čas

RHMZ označio je danas jugozapadnu Srbiju i Banat žutim meteoalarmom zbog jakih udara vetra koji se na tim područjima očekuju.

Ujugozapadnim delovima naše zemlje predviđaju se veoma jaki udari vetra, koji će posebno biti snažni na višim planinskim prevojima. Prognozirana jačina udara vetra za taj deo Srbije je 85 km na čas. Istovremeno, u Banatu će duvati 60 kilometara na čas.

Već sutra, u subotu, žuti meteoalarm biće na snazi i u jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, kada se osim jakih udara vetra očekuju i obilne padavine, 20 litara po metru kvadratnom.

Inače, u Srbiji će danas biti umereno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde s kratkotrajnom kišom, saopštio je ranije Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura će biti od minus dva do 10, najviša od 10 do 17 stepeni. U Timočkoj Krajini će biti hladnije sa temperaturama od pet do 10 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno, toplo, vetrovito i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren i jak, jugoistočni.

Najniža temperatura oko devet, najviša oko 16 stepeni.