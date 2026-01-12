Srbijavode: Na većini reka opadanje vodostaja, blag porast na Ibru i Južnoj Moravi

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ saopštilo je danas da se na većini reka u Srbiji beleži stagnacija ili opadanje vodostaja.

Reke Drina, Lim i Timok su u opadanju, dok se na reci Ibar, na deonicama od Raške do Kraljeva i od Kraljeva ka Novom Pazaru, kao i na Južnoj Moravi, beleži blag porast vodostaja, bez ugrožavanja branjenih područja.

Na slivu Zapadne Morave, kako se navodi u saopštenju na sajtu „Srbijavoda“, vodostaji su u gornjem delu sliva i na pritokama u opadanju, dok se u donjem delu beleže blagi porast i stagnacija.

Mere vanredne odbrane od poplava i dalje su na snazi na više vodnih jedinica, uključujući područja Drine, Lima, Timoka, Ibra i Južne Morave.

Nadležne službe tog preduzeća u saradnji sa lokalnim štabovima nastavljaju pojačan nadzor i prate situaciju na terenu, a građanima se upućuje apel na oprez u blizini vodotokova.

(Beta)

