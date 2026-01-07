Srbijavode: Uvedena vanredna odbrana od poplava na Drini kod Loznice

Do toga je došlo zbog naglog porasta vodostaja te reke izazvanog pojačanim ispušanjem vode iz akumulacija i povećanim dotocima sa uzvodnih područja, rečeno je agenciji Beta.
Vanredna odbrana od poplava je uvedena na vodnoj jedinici „Drina – Loznica“, precizirali nadležni.
Došlo je i do izlivanja reke iz osnovnog korita u nebranjenim priobalnim delovima, bez ugrožavanja branjenih područja i zaštićenih vodnih objekata, saopšteno je.
„Srbijavode“ su, kako su naveli u tom preduzeću, organizovale pojačan nadzor odbrambeni linija i kontinuirano praćenje vodostaja i stanja nasipa, a situaciju na terenu neprekidno prate.
