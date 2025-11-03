Srbijavoz: Postepeno se uspostavlja redovan železnički saobraćaj, od sutra normalizacija

Preduzeće „Srbijavoz“ saopštilo je da se večeras od 19 časova postepeno uspostavlja redovan železnički saobraćaj, nakon potpune obustave od petka, 31. oktobra, zbog navodne anonimne dojave o postavljenim bombama u vozovima.

To preduzeće je u saopštenju na svom sajtu nije preciziralo da li je pronađena ijedna eksplozivna naprava na vozovima.

Dodali su da se od sutra, 4. novembra, očekuje normalizacija saobraćaja vozova za prevoz putnika, pritom se „zahvaljujući putnicima na razumevanju“.

„Zbog tehničko-tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, te molimo putnike da se putem telefona Kol centra ‘Srbijavoza’ 011/ 360 28 99 ili putem sajta srbijavoz.rs/informacije/ informišu za svoje vozove“, dodaje se u saopštenju.

Međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun – Bar – Zemun, kako su dodali, danas i sutra saobraćaju na celom prevoznom putu.

U subotu, 1. novembra, održan je komemorativni skup u organizaciji studenata u blokadi povodom godinu dana od pogibije 16 osoba u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, na kom je učestvovalo više desetina hiljada građana.

Železnički saobraćaj obustavljan je pred svaki veliki studentski protest tokom prethodnih godinu dana, svaki put zbog navodnih anonimnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com