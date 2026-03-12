SRCE: 11 godina od pada vojnog helikoptera, država slučaj zataškala, odgovorni i dalje na funkcijama

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je da ni 11 godina posle pogibije četiri člana posade i tri putnika vojnog helikoptera "Mi-17" 13. marta 2015. godine niko nije snosio odgovornost, a tužilaštvo obustavilo slučaj, iako je komisija formirana za taj slučaj utvrdila niz nepravilnosti i kršenja strogih procedura letenja.

Resorni odbor za odbranu i unutrašnje poslove stranke SRCE naveo je u saopštenju da je su ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koje smatra odgovornima, na istim funkcijama 11 godina kasnije, dok je penzionisani komandant 204. vazduhoplovne brigade Predrag Bandić pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane.

„Budući da pravna vrata nisu zatvorena, SRCE zahteva da nadležne institucije ponovo otvore ovaj predmet i utvrde odgovornost svih koji su doneli odluke koje su dovele do tragedije. Porodice žrtava i javnost moraju da znaju istinu: ko je doneo te odluke i ko je potom organizovao zataškavanje?“, navodi se u saopštenju.

Dodali su da će se SRCE zalagati u skupštini Srbije da se posadi helikoptera „Mi-17“, pilotima majoru Omeru Mehiću i kapetanu Milovanu Đukariću, zastavnicima Nebojši Drajiću i Ivanu Miladinoviću, lekaru anesteziologu novopazarske bolnice Dževadu Ljajiću i medicinskom tehničaru Miroslavu Veselinoviću, kao i bebi od nekoliko dana iz porodice Ademović, podigne dostojan spomenik na mestu pada helikoptera.

Posada helikoptera, prema oceni te stranke, poslata je u nemoguću misiju tog 13. marta 2015. godine da preveze iz Novog Pazara novorođenče sa komplikacijama u disanju do Beograda, iako je imalo uput u Zdravstveni centar u Kraljevu.

„Zbog odrona na Ibarskoj magistrali, kao i nedostatka kiseonika, lično se angažovao ministar Lončar, koji je zvao Gašića, a ovaj Bandića, tada na godišnjem odmoru. Bandić preskače sve procedure i linije komandovanja, ne obaveštava komandanta RV i PVO generala Ranka Živaka, kao ni načelnika Generalštaba Ljubišu Dikovića, ali ni Operativni centar sistema odbrane, nego naređuje let“, tvrdi stranka u saopštenju.

SRCE je u saopštenju navelo da će, po promeni vlasti, pokrenuti istragu tog slučaja i umešanosti ministara Lončara i Gašića, uključujući i najavljeno slikanje preuzimanja bebe kad helikopter stigne na aerodrom „Nikola Tesla“, tvrdeći da za to postoje dokumenti, kao i pitanje odgovornosti za dostavljanje saopštenja medijima da je helikopter sleteo na Surčin i da je beba spasena.

