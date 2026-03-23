SRCE: Beograd postao poprište mafijaških obračuna, vratili smo se u 90-e

Beograd je postao poprište mafijaških obračuna kao devedesetih godina prošlog veka, kada je bezbednost dece na ulicama bila žrtvovana zarad političkog opstanka jednog čoveka, ocenila je stranka Srbija centar (SRCE).

U saopštenju su ocenili da „svakodnevne eksplozije, bombaški napadi na lokale i pucnjave usred bela dana na beogradskim ulicama nisu samo statistički porast kriminala, već direktna naplata dugova koje režim Aleksandra Vučića ima prema kriminalnim strukturama“.

„Vučić i bezbednosne strukture postali su taoci ljudi sa kriminalnom prošlošću, verovatno istih onih koje su angažovali da ‘brane’ predsednika u ‘ćacilendu’, guše proteste i zastrašuju građane. Sada su se samo oslobodili stega pravne države koja je uništena i znajući da nema zločina za koji će odgovarati iz dana u dan pokazuju da su jači od zakona i države koja ih je stvorila“, saopštilo je SRCE.

Ocenili su da je „kapitulacija vrha vlasti pred kriminalom izašla iz okvira odgovornosti“.

„To više nije pitanje politike, već golog opstanka“, saopštila je stranka SRCE.

Rano jutros bačena je bomba na teretanu u Zemunu dok je na ugostiteljski objekat na Vračaru bačen Molotovljev koktel.

U tim incidentima nije bilo povređenih.

(Beta)

