SRCE: Bujošević garantuje Vučiću moć javnog servisa i nastavak ispiranja mozgova

„Od početka procesa izbora novog direktora RTS bilo je jasno da će se tražiti rešenje najmanje problematično za vlast, a to je da Dragan Bujošević formalno ostane na njegovom čelu. To je samo providan način da RTS bude i dalje pod kontrolom režima, kao što je bio od imenovanja Bujoševića“, kazao je Cvejić.

Naveo je da niko iz Srbija centra od prošlih parlamentarnih izbora nije gostovao na RTS i da je Vučićeva kritika RTS-a „providan pokušaj spina“ da bi se steklo uverenje u Evropskoj uniji, da postoji javni servis koji kritikuje vlast.

„Svi sa RTS koji učestvuju u ovome sigurno će proći neku vrstu lustracije, jer su zloupotrebili odgovornost za rad u javnom servisu. Pokazalo se i čemu sav onaj cirkus sa izborom nezavisnih članova u Savet REM, jer bi to telo, za samo nedelju dana, moglo da resetuje čitavu Vučićevu medijsku scenu“, izjavio je Cvejić.

(Beta)

