SRCE: Dačić i Vasiljević da objasne krađu oružja iz Policijske stanice u Doljevcu

Stranka Srbija centar (SRCE) zatražila je od ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića da objasne kako je iz skladišta Policijske stanice u Doljevcu kod Niša nestalo 512 komada oružja, koje su građani dobrovoljno predali ili im je oduzeto.

„Dačić i Vasiljević dnevno daju izjave o maltene svakom uhapšenom pljačkašu trafike, kao i o broju studenata koji su u protestima navodno kršili zakon, ali o ovom opasnom slučaju, jer to oružje može da se nađe na ulici, kod kriminalaca, već četiri dana ne progovaraju ni reči“, saopštilo je SRCE.

Ocenili su da počinioce „nije teško utvrditi“, zato što u policijskim stanicama postoje kamere za nadzor, i brave na vratima skladišta koje bi, po propisima, trebalo da imaju „dupli ključ“.

Pre dve godine iz skladišta policijske stanice Pantelej u Nišu nestala su 272 pištolja, a pronađena četiri kod jednog maloletnika, dok je za krađu osumnjičen jedan policajac. Kako je preneo portal N1 iz policije u Doljevcu je nestalo više stotina komada – naoružanje koje su građani, po naredbi, predavali policiji.

Prema nezvaničnim informacijama, u niškoj Policijskoj upravi pokrenut je postupak unutrašnje kontrole i ispitivanja su u toku.

Strukovno udruženje policije: Službe MUP-a pokrenule istragu o nestanku oružja u Doljevcu

Strukovno udruženje policije saopštilo je sinoć povodom nestanka oružja iz policijske stanice u Doljevcu“, da su, prema saznanjima kojima raspolažu, službe ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) odmah pokrenule istragu radi rasvetljavanja svih okolnosti.

Iz zgrade policije u Doljevcu iz prostorija, gde je čuvano oružje prikupljano od građana, nestalo je više od 500 komada, objavila je ranije juče televizija N1.

U saopštenju tog policijkog uduženja koji nosi naziv „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ da „svi službenici i jedinice postupaju u skladu sa zakonom i internim procedurama“.

Očekuju, kako su naveli, i da će svi odgovorni, „ukoliko se utvrdi njihova krivica, biti procesuirani bez izuzetka“.

„Policija je institucija koja počiva na principima zakonitosti, profesionalizma i odgovornosti, i ti principi će biti u potpunosti primenjeni i u ovom slučaju“, navodi se.

Apelovali su „na medije i javnost da se uzdrže od senzacionalističkog izveštavanja i preuranjenih zaključaka koji mogu narušiti ugled policije i poverenje u njen rad“.

„Ovakvi incidenti, koliko god bili ozbiljni, ne mogu i ne smeju da se koriste za diskreditaciju celokupne službe, već moraju biti rešavani kroz institucije i zakonske procedure“, naveli su.

Na sajtu televizije N1 piše da su nestali pištolji, municija, puške – razni oblici oružja, te, da je, po njihovom izvoru, „uglavnom reč o opremi koja je funkcionalna“.

U pitanju je nelegalno naoružanje koje su građani, po naredbi, predavali policiji a na upit N1, o tome, MUP ne odgovara.

