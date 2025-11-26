SRCE: Dačić i Vasiljević da objasne zašto policija nije reagovala na vreme ispred Skupštine

Stranka Srbija centar (SRCE) pozvala je ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i direktora Policije Dragana Vasiljevića da hitno objasne zbog čega policija nije na vreme reagovala tokom današnjeg napada okupljenih u šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine na narodne poslanike.

„Kao dokaz postoje brojni video snimci koji pokazuju kako je do napada došlo i kako je policija reagovala sa popriličnim zakašnjenjem, iako ih je bilo u velikom broju, i u uniformi i u civilu. To ni ne čudi, jer nad tom nastambom plaćenika SNS ni policija ni tužilaštvo nemaju ingerencije, niti smeju da reaguju i rade ono za šta su plaćeni“, navodi se u saopštenju.

Prema navodima te stranke, tek naknadno su komandiri policije tražili dodatne snage, od kojih su jedni stajali okrenuti prema stanovnicima tog naselja, a drugi prema poslanicima, od kojih „niko nije pokušao da se obračuna sa napadačima, dok su SNS pristalice nasrtale pokušavajući da izazovu fizički sukob“.

„Pošto su sva događanja snimali pripadnici Odeljenja za javni red i mir beogradske policije, a bilo ih je u velikom broju, SRCE zato traži od MUP da saopšti da li su identifikovali napadače i da li su već privedeni, kao i koje će radnje preduzeti prema njima“, upitala je ta stranka.

Pitali su i šta mogu očekivati poslanici opozicije kad ih „SNS batinaši napadaju pri dolasku na radno mesto“ i da li treba da strepe u dolasku i odlasku kući „kad vide da policija ne želi da ih zaštiti ni ispred Narodne skupštine“.

SRCE je optužilo predsednicu parlamenta Anu Brnabić da nije održala obećanje sa jučerašnjeg sastanka sa šefovima poslaničkih grupa opozicije na inicijativu šefa poslaničke grupe te stranke Zdravka Ponoša i nije omogućila slobodan prolaz poslanicima do glavnog ulaza u zgradu parlamenta.

„Pored ovoga, SNS batinaši su tokom protekle noći nelegalno postavljene ograde ‘ojačavali’ vezivanjem fragmenata žicom za armiranje, da bi neposredno pred dolazak poslanika opozicije na skupštinsko zasedanje postavili svoje ‘redare’. Ti redari su, kada su poslanici Srbija centra (SRCE) razmakli tu ogradu kako bi ušli na glavni ulaz u Skupštinu, propustili stanovnike ćacilenda da dođu do ulaza predviđenog za poslanike i da ih napadnu, i fizički i verbalno, pred očima policajaca“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

