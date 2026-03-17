SRCE: Direktor Živković nastavlja urušavanje EPS-a uz pomoć vlasti

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković nesmanjenim intenzitetom nastavlja da urušava to javno preduzeće, ali mu, kako navode, pokušaji da to sakrije od javnosti ne polaze za rukom.

„U noći 20/21. februara došlo je do velike havarije na kopu Tamnava Zapad gde se zapalila traka na bageru, bubanj i traka na sistemu su izgoreli. Kolika je direktna šteta pričinjena u ovom slučaju? Kolika je indirektna šteta zbog zastoja ovog sistema koji sada za duži rok neće imati angažovanje u proizvodnji uglja a koja je ionako godinama unazad deficitarna? I koja će verovatno biti neuporedivo veća od direktne štete usled oštećenja trake, bagera“, poručili su iz Resornog odbora stranke SRCE za energetiku, navodi se u saopštenju.

Istakli su da, umesto da direktor EPS informiše javnost o ovom problemu, budući da se radi o imovini svih građana Srbije, on svakodnevno u javnosti koristi svaku priliku da „priča bajke, samo njemu viđene neverovatne nepostojeće uspehe EPS, imaginarne rekordne rezultate“.

„Jedini rekordi koje EPS beleži pod mandatom Živkovića su rekordni uvozi struje i uglja, nikada veći u istoriji, a tu je svakako i drugi tom bajke o nepostojećim investicijama, novim proizvodnim kapacitetima“, naveli su iz stranke SRCE.

Dodali su da je Živkoviću jedino bitno da se njegov „nakaradno uspostavljeni lego“ ne rasturi, dok „zadovoljstva usled ove najnovije havarije na RB Kolubara ni kod (Zvonka) Veselinovića ni kod (Vuk) Hamovićevog EFT svakako ne manjka“.

Iz stranke SRCE naveli su i da bi Živković morao javnosti da saopšti i informacije koje se nezvanično šire u RB Kolubara da će pojedini sistemi u proizvodnji uglja umesto 24-časovnog rada preći na 12-časovni.

„Zbog intenzivnog odlaska ključnih kadrova (penzija, napuštanje zbog nepodnošljivih pritisaka SNS bulumente, identično kao i u Elektrodistribuciji Srbije, kao i nezapošljavanja novog adekvatnog kadra, pored hiljada i hiljada beskorisnih SNS uhljeba za mlade nema mesta. A i da dođu svakim danom je sve manje onih kvalitetnih među zaposlenima koji bi mlade mogli uvesti u posao“, poručili su u saopštenju.

Istakli su da je uvoz uglja dominantno koordiniran sa biznismenom sa Kosova Zvonkom Veselinovićem koji, kako navode, beskrupulozno preuzima sav raspoloživi ugalj u Elektroprivredi Republike Srpske (ERS) ostavljajući tamošnje termoelektrane bez mogućnosti da rade, uz saglasnost i obilatu pomoć odgovornih u Republici Srpskoj i ERS, od Milorada Dodika, preko ministra energetike Petra Đokića, direktora ERS Luke Petrovića i direktora TE u Gackom i Ugljeviku Maksima Skoka i Dike Cvijetinovića.

(Beta)

