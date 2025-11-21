SRCE i ZLF kritikovali izmene Zakona o Vojsci čiji je predlog stigao u Skupštinu

Deo opozicije kritikovao je danas predložene izmene Zakona o Vojsci koje su stigle u skupštinsku proceduru.

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš objavio je da se predloženim izmenama u taj zakon unosi odredba po kojoj načelnik Generalštaba komanduje Vojskom ne samo u skladu sa zakonom, kako je regulisano po važećem Zakonu, nego i u skladu sa odlukama predsednika Republike.

U Skupštinu Srbije danas je stigao predlog izmena tog zakona, čiji deo je na društvenoj mreži Iks objavio poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović.

Po objavi, u čanu 19. tog zakona recenica „načelnik Generalštaba i starešine Vojske Srbije komanduju i rukovode Vojkom Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih“, menja se u „načelnik Generalštaba komanduje vojskom u skladu sa zakonom i odlukama predsednika Srbije“.

U saopštenju stranke SRCE piše da je Ponoš naveo da se na taj način ozakonjuje da načelnik Generalštaba uradi sve što mu predsednik naredi u, kako je naveo, „bilo kakvom stanju svesti“.

Ponoš, nekadšanji načelnik Generalštava je naveo da „Vučić čuva (aktulenog načelnika Generalštaba Milana) Mojsilovića kao svoje kulturno dobro, a ne neke tamo zgrade“.

On je ocenio da „Mojsilović zauzvrat traži da se menja Zakon o Vojsci kako bi sve što mu Vučić u bilo kakvom stanju svesti naredi, a on uradi, sada bilo po zakonu“.

„I grljenje da bude po zakonu. I prekomande zbog učešća dece na protestima da budu po zakonu. I kad Kobre čuvaju Vučevićevog mladunca da bude po zakonu. I ponižavanje Vojske da bude po zakonu. I rušenje Generalštaba da bude po zakonu“, objavio je Ponoš.

Poslanik ZLF Bogdan Radovanović, inače član skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, za Nova.rs rekao je da je taj zakonski predlog u skupštinsku proceduru stigao danas oko podneva.

„Pitam se da li ovom izmenom člana 19. važećeg zakona, u kome sada stoji da načelnik Generalštaba komanduje Vojskom u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike Srbije i aktima komandovanja, ‘uplašeni Vučić’ želi da u potpunosti potčini i privatizuje vojsku i od nje stvori sopstvenu pretorijansku gardu, jer ga narod više ne želi“, kazao je.

Dodao je da još uvek proučava odredbe tog predloga zakona.

(Beta)

