SRCE: Informer besprizoran, smrt studentkinje sredstvo obračuna s akademskom zajednicom

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je da najoštrije osuđuje "sramno postupanje režimskog glasila Informer" u vezi sa tragičnom smrću studentkinje beogradskog Filozofskog fakulteta.

SRCE je u saopštenju povodom, kako je navelo, nezapamćenog medijskog i političkog lešinarenja nad sinoćnom tragedijom na Filozofskom fakultetu, najoštrije osudilo pokušaj vrha vlasti da smrt mlade devojke iskoristi za brutalni obračun sa akademskom zajednicom.

Naveli su da je Informer još jednom pogazio sve etičke kodekse i profesionalne norme objavljivanjem fotografija žrtve.

Dodali su da je utoliko gore ako je tačna informacija da je direktan prenos ulaska kriminalističke policije na fakultet potekao sa policijske kamere.

„Takvo digitalno strvinarstvo direktno služi isključivo interesima režima, koji je odmah aktivirao svoju mašineriju, pokušavajući da tragediju pretvori u optužnicu protiv profesora i studenata“, navodi se.

Dodaje se da je objavljivanjem fotografija sa mesta tragedije u TV programu najgrublje prekršen kodeks novinara i da su povređena ljudska prava i privatnost žrtve i njene porodice.

U stranci smatraju da je jasno da takav medijski sadizam ne bi bio moguć da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) nije pretvoreno u štit za režimska glasila.

„Ova bezprizorna politička instrumentalizacija stradanja studentkinje ima za cilj da se iskoristi i za političke obračune uoči lokalnih izbora, iako nisu razjašnjene sve okolnosti tragedije na Filozofskom fakultetu“, navodi se.

U saopštenju piše da su režimska glasila, poput Informera, imala i zadatak da pripreme teren za napad na Univerzitet, pokušaj gušenja autonomije fakulteta i disciplinovanje profesora i studenata koji se usuđuju da se suprotstave Vučićevoj grupi na vlasti.

Dodaje se da je predsednica parlamenta Ana Brnabić, koja je odbila da oformi Anketnu komisiju za istragu o padu nadstrešnice u Novom Sadu, sada ekspresno brzo zakazala vanrednu sednicu Odbora za obrazovanje i to samo dan pre lokalnih izbora.

„Očigledno je da vlast, po već oprobanom receptu, kreira atmosferu straha i pronalazi krivca u pobunjenom društvu kako bi skrenula pažnju sa sopstvenih neuspeha i straha od gubitka vlasti“, navela je ta opoziciona stranka.

(Beta)

