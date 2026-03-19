SRCE: Konkursi Ministarstva za brigu o porodici bez kontrole

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da postoje mogući elementi korupcije i zloupotrebe budžetskih sredstava za projekat "Inovativnog centra za razvoj društva" koji je dobio sredstva iz Ministarstva za brigu o porodici.

Kako su naveli u saopštenju iz stranke SRCE, udruženje potom angažuje firmu „SPA Nutrition“ kao „eksperta iz oblasti ekonomskih istraživanja i migracija“, za šta je isplaćeno 1.245.000 dinara.

„U trenutku angažovanja, ta firma je u Agenciji za privredne registre bila registrovana za proizvodnju makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna, da bi tek 10. marta 2025. godine promenila delatnost u konsultantske usluge. Dodatno zabrinjava činjenica da je Aleksandar Radivojević istovremeno i vlasnik SPA Nutrition i direktor udruženja koje toj istoj firmi dodeljuje posao“, naveo Resorni odbor SRCE za borbu protiv korupcije.

Istakli su da se u izveštajima o realizaciji projekta navodi da su sprovedene aktivnosti poput anketa, fokus grupa, istraživanja na uzorku od 500 ispitanika, izrade pet video zapisa, više od 10 blog tekstova, kao i publikacija pod nazivom „Budućnost radne snage u susret EXPO 2027“, iako na internetu ne postoje dostupni tragovi koji bi potvrdili da su te aktivnosti zaista sprovedene u obimu i na način kako je prikazano.

Uprkos tome, dodali su iz stranke SRCE, ta ista organizacija je tokom 2025. godine na dva konkursa Ministarstva za brigu o porodici dobila ukupno 1.634.000 dinara.

„Ovakva praksa otvara pitanje da li su konkursi sprovedeni transparentno ili služe kao mehanizam za prelivanje javnih sredstava ka unapred odabranim subjektima. Posebno naglašavamo da su ove činjenice rezultat istraživanja Građanskih inicijativa, koje su kroz analizu dostupne dokumentacije ukazale na obrazac ponašanja koji prevazilazi pojedinačni slučaj i ukazuje na sistemski problem u raspodeli budžetskih sredstava“, poručili su iz stranke SRCE.

Iz stranke su pitali kako je moguće da javna sredstva budu dodeljena i isplaćivana u slučaju gde postoji očigledan sukob interesa, neusklađenost delatnosti u trenutku angažovanja, kao i izostanak javno dostupnih dokaza o sprovedenim projektnim aktivnostima.

(Beta)

