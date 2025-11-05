SRCE: Kontramiting pred Skupštinom pokazao nemoć Vučića da ohrabri sebe i svoje pristalice

Stranka Srbija centar (SRCE) je večeras ocenila da je okupljanje pristalica vlasti koje je održano večeras „u Ćacilendu“ – ograđenom prostoru ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu, pokazalo „nemoć“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića u pokušaju da „ohrabri sebe i deo svojih pristalica“.

„Naručeno klicanje diktatoru i ponižavanje žene (Dijane Hrka) koja (nedaleko) štrajkuje glađu tražeći pravdu za sina stradalog u novosadskoj tragediji, mogao je da smisli samo očajan čovek koji nema nijedan drugi politički potez“, piše SRCE.

„Okupio je sve što je mogao da okupi, ali svi oni koje je ‘debelo’ platio javnim novcem svih građana Srbije i doveo ih autobusima iz cele Srbije, pored funkcionera i ucenjenih službenika iz javnog sektora, nisu uspeli da naprave ‘veličanstven’ doček, već veličanstven ispraćaj odlazećeg režima“, ocenila je ta stranka.

Dodali su da „koliko god se trudio da ubedi domaću i stranu javnost da nema veze sa organizacijom ovog kontramitinga, Vučić im je otkrio i ono što nije hteo: da nema više snage da oko sebe okupi pristalice svoje politike, već da zavisi isključivo od plaćenih i ucenjenih, a da mu je jedini cilj da vlast održi povećavanjem napetosti u društvu“.

On „priželjkuje sukobe i provociraće ih, jer se u takvoj atmosferi straha i beznađa najbolje snalazi“, piše u tekstu.

„Proglasio je za neprijatelje jedan ceo narod – od studenta i maturanata, profesora univerziteta i nastavnika, radnika i svih građana koji ne žele da žive u državi podređenoj kriminalnim grupama i organizovanoj pljački zajedničke imovine“, piše u saopštenju.

Vučić je „večerašnjim sramnim skupom u ‘Ćacilendu’ samo odredio put za silazak sa vlasti. Neće pomoći ni Vučevićevi vapaji pred nadolazeću energetsku krizu“, zaključuje SRCE.

(Beta)

