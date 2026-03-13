SRCE: Ministar Gašić nenadležan za uručivanje Boračke spomenice u Lučanima

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je da je ministar odbrane Bratislav Gašić "nenadležan" za uručivanje "Boračke spomenice" borcima i ratnim vojnim invalidima u Lučanima i da je "protivzakonito preoteo" ingerencije ministarke za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milice Đurđević Stamenkovski.

„Srpska napredna stranka, koja u predizbornoj kampanji u Lučanima upotrebljava ‘najtežu artiljeriju’, pored zloupotrebe maloletnika, kadeta lokalnog fudbalskog kluba, otišla je i korak dalje, ministar odbrane Bratislav Gašić, iako apsolutno nenadležan za to, uručio je ‘Boračke spomenice’ borcima i ratnim vojnim invalidima sa područja te opštine“, naveli su iz te stranke.

Resorni odbor za odbranu i unutrašnje poslove stranke SRCE kazao je da na spomenicama koje Gašić uručuje stoji potpis nekadašnjeg ministra za taj resor Nemanje Starovića, sa datumom 20. novembra 2024. godine.

„Da li se čekalo godinu i četiri meseca i lokalni izbori da bi se te ‘Boračke spomenice’ uručile u nekoj opštini? Iz dosadašnje prakse videlo se da je tako, bilo da su lokalni izbori ili u posetu dolazi predsednik Srbije u nekoj od kampanja“, kazali su iz Srbija centra.

Ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je 9. marta Boračke spomenice borcima i ratnim vojnim invalidima sa teritorije opštine Lučani, uoči lokalnih izbora u toj opštini.

