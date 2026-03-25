SRCE: Ministarka Paunović predlaže opoziciji da u kampanji nezakonito troši novac, baš kao i vlast

Stranka Srbija centar (SRCE) optužila je danas ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović da je predložila opoziciji da nezakonito troši novac tokom izborne kampanje, baš kao i vlast.

„U gostovanju na televiziji Blic, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu je deljenje paketa glasačima, obećavanje novca za dati glas režimu, zloupotrebu siromaštva građana u izbornom procesu, siromaštva u koje su upravo oni građane doveli, pokušala da prikaže kao njihovu brigu o građanima i postavila pitanje parlamentarnoj opoziciji zašto i oni novac koji dobijaju iz budžeta kao parlamentarne stranke ne koriste na isti način“, navodi se u saopštenju.

Resorni odrbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu stranke SRCE saopštio je da ministarka Paunović, u čijoj se nadležnosti nalaze organizacija i rad političkih stranaka, kao i njihovo finansiranje, „ne zna ili je ne zanima“ da član 19 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti definiše korišćenje sredstava za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta, rad sa biračima i članstvom, a ne za „kupovinu glasova birača“.

Optužili su ministarku i da je danima u funkcionerskoj kampanji, jer „verovatno slučajno“ obilazi baš one gradove i opštine u kojima se održavaju izbori 29. marta.

„Slučajno je baš sada brižna za probleme koje građani ovih mesta imaju, a problemi veliki, građani se žale da nemaju vodu, kanalizaciju, puteve. Problemi koji pokazuju tužnu sliku razorene Srbije, koji su potvrda nebrige ove vlasti za stvarne potrebe i uslove života svojih građana, a ministarka koja sada brine, će se brinuti do 20 sati 29. marta, ni minuta duže“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

