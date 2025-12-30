SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

Srbija centar (SRCE) zahtevala je danas da ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) na svom sajtu objavi podatke o obrazovanju novog načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Marka Krička, od kada je radio u MUP i na kojim poslovima, „posebno kad je u pitanju UKP“.

Ova stranka navodi da u „šturoj biografiji Krička nema podataka koje škole je završio, kao ni o profesionalnoj karijeri u MUP“, a da je za načelnika UKP, od vremena Kraljevine Jugoslavije do post-petooktovarskih vlada, za tu poziciju uvek imenovan neko iz te važne službe.

„Sada na njeno čelo dolazi neko ko sa tom službom nema nikakvih dodirnih tačaka, osim ako se izuzme činjenica da je otac Krička bio nekad načelnik 4. odeljenja UKP beogradske policije, zadužen za suzbijanje trgovine drogom“, navodi se u saopštenju.

U nedostatku tih informacija, SRCE ocenjuje da je se radi o „instaliranju poslušnika“ koje sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, „kao što je pre toga uradio sa smenama u vrhu Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije“.

„Ovo imenovanje poruka je i srpskoj javnosti, ali i svim (Vučićevim) ‘lojalistima’ uplašenim da ne ostanu bez zaštite, da ‘ćacilend’ nije sklonjen, nego da napreduje u karijeri kroz institucije… Marko Kričak je došao na mesto načelnika JZO po preporuci (ministra odbrane) Bratislava Gašića. Pre toga radio je kao ‘diler automobila’ u auto kući ‘Porše lizing’, a pripadnici JZO su se krstili kad im je on postavljen za šefa. Postao je poznat kada je JZO, kako su navodili učesnici protesta, prema njima sprovodila brutalno i ničim izazvano nasilje, zbog čega su protiv njega podnete i brojne prijave“, dodaju u SRCE.

(Beta)

