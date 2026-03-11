SRCE: Nadležni da reaguju na zloupotrebu maloletnika u kampanji SNS u Lučanima

Stranka Srbija centar (SRCE) pozvala je danas nadležne organe, uključujući poverenika za zaštitu ravnopravnosti i tužilaštvo, da reaguju na "zloupotrebu maloletnika" u predizbornoj kampanji Srpske napredne stranke (SNS) u Lučanima.

U saopštenju su optužili predsednika SNS Miloša Vučevića da je posetom fudbalskom klubu „Mladost“ iz Lučana „zloupotrebio decu u političke svrhe“.

„Za funkcionisanje tog kluba izdvajaju svi građani, a posebno zaposleni u fabrici namenske industrije ‘Milan Blagojević’, ali to nije smetalo rukovodstvu kluba predvođenim predsednikom Neškom Milovanovićem, da ugosti Vučevića, koji je došao u pratnji kamere televizije Informer, zahvali Aleksandru Vučiću i poruči da je SNS ‘budućnost i sigurnost Srbije’. I sve to pred decom“, naveli su iz stranke SRCE.

Ocenili su da bi nadležni trebalo da provere da li su mladi fudbaleri lučanske „Mladosti“ imali saglasnost roditelja da „budu na političkom skupu i budu snimani“.

„S druge strane, ne bi smela da izostane ni adekvatna reakcije Regulatornog tela za elektronske medije (REM) prema televiziji Informer zbog snimanja maloletnika, sa kojima se Vučević ponaosob rukovao, uz reči ‘ćao drugari, kako ste’, a onda je od jednog od njih primio na poklon fudbalsku loptu“, stoji u saopštenju stranke SRCE.

(Beta)

