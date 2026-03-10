SRCE: Nadležni državni organi da ubrzaju ispunjavanje obaveza na evropskom putu

Stranka Srbija centar (SRCE) pozvala je danas nadležne državne organe i organizacije da ubrzaju ispunjavanje obaveza na evropskom putu.

„U Izveštaju Evropske komisije (EK) za Srbiju za 2025. godinu navedeno je da je pravni okvir za borbu protiv korupcije uspostavljen, ali ga je potrebno unaprediti u pogledu preventivnih mera i u pogledu sprovođenja zakona. Vučić i režim očigledno to svesno izbegavaju, jer im tako odgovara“, naveli su u saopštenju iz Resornog odbora stranke SRCE za borbu protiv korupcije.

Istakli su da je potrebno izmeniti i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, u cilju postupanja po preporukama GRECO i smernicama OEBS/ODIHR o finansiranju izbornih kampanja, a u cilju postupanja po nerešenim preporukama ODIHR, uključujući delotvornost mehanizma nadzora.

„Treba menjati i Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o lobiranju, Zakon o zaštiti uzbunjivača (koji još uvek nije usklađen sa pravnim tekovinama EU), kao i Zakon o javnim nabavkama, jer se njegove odredbe ne primenjuju na međuvladine sporazume i specijalne zakone, čime se dovodi u pitanje delotvornost zakona i povećava rizik od korupcije“, naveli su iz stranke SRCE.

Podsetili su da se Srbija nalazi na 105. mestu od 180 zemalja u indeksu percepcije korupcije za 2024. godinu koji je sastavio Transparency International, čime se, kako navode, nastavlja negativan trend od 2016. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com