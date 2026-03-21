SRCE: Nadležno ministarstvo prespavalo problem sa dečjim dodatkom, rešio ga nenadležni Vučić

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da je pre dve nedelje ukazala na problem koji je povećanje minimalne zarade bez usklađivanja sa pragom za dečiji dodatak stvorilo korisnicima te mere podrške, kao i da je nadležno ministarstvo "prespavalo" taj problem, ali da se na kraju oglasio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koga smatraju nenadležnim u toj oblasti.

Resorni odbor stranke SRCE za socijalna pitanja naveo je u saopštenju da su nadležnim ustanovama predložili da se uvede automatsko usaglašavanje te dve mere, ali da se aktivirao „jedini automatizam koji u Srbiji postoji u ovakvim situacijama – obraćanje Aleksandra Vučića“.

„Ova nenadležna institucija se dve nedelje nakon našeg saopštenja, izjasnila o ovom problemu kao da je ona dodelila novac građanima koji su nemarom gurnuti u strepnju od (dodatnog) osiromašenja. Kaže Vučić da su mu se obraćali građani pa, eto, on odlučio da im reši i taj problem“, navodi se u saopštenju.

Stranka je ocenila da su Srbiji potrebne efikasne institucije i transparentno odlučivanje i pitalo zašto je nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja „prespavalo ovaj problem“.

„Nemar ili neznanje? Ili je možda ministarka Zavetnica (Milica Đurđević Stamenkovski) namerno odigrala ovaj dupli pas sa predsednikom kako bi se on još jednom pokazao kao spasitelj? Da li je malo para iz budžeta i nekoliko nemirnih noći finansijski ugroženih roditelja niska cena za efektan predizborni potez? Sramota bez granica“, ocenila je stranka SRCE u saopštenju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da će od 1. aprila biti povećan cenzus za dečji dodatak na 18.000 sa 13.247 dinara, kako bi svi koji su izgubili to pravo zbog povećanja minimalne zarade u januaru, opet imali pravo na dečji dodatak.

„To je izuzetna mera, mislim da će ljudi biti zadovoljni. Imali smo mnogo pritužbi pošto je delu lica bilo oduzeto to pravo zbog uvećanja minimalne zarade. Sad povećavamo cenzus na 18.000 i vraćamo im to pravo“, kazao je predsednik Srbije.

(Beta)

