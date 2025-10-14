SRCE: Nejasno šta u Petoj beogradskoj gimnaziji traži JZO, viđen i zamenik Marka Krička

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić kazao je da su sinoć u Petu beogradsku gimnaziju ušli pripadnici Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) te ocenio da je nejasno po kom osnovu su oni boravili u školi i šta su tamo tražili.

On je gostujući na televiziji Nova kazao da su građani prepoznali jednog od pripadnika te jedinice i da je reč o zameniku komandanta Marka Krička.

Studentkinja Nikolina Sinđelić je podnela krivičnu prijavu protiv Krička krajem avgusta i u više navrata tvrdila da ju je u garaži Vlade Srbije maltretirao, vređao i pretio joj da će je silovati.

Janjić je govoreći o nastavku skupštinske sednice kazao da se nada da će biti prilike da poslanici govore o dešavanjima u Petoj beogradskoj gimnaziji.

„To je vrlo zanimljiva tema i nadam se da ćemo i o tome danas možda razgovarati i pričati. U Skupštini se danas nastavlja sa amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda (…) Ne znam koliko ćemo imati mogućnost da govorimo i o drugim temama s obzirom na to da predsednica Skupštine ima običaj da nas ukoliko skrenemo sa dnevnog reda opomene“, rekao je Janjić.

Đaci Pete beogradske gimnazije od sinoć blokiraju školu tražeći da v.d. direktorka Danka Nešović bude smenjena, da Ministarstvo prosvete raspiše konkurs za izbor novog direktora i da na to mesto bude izabran neko iz kolektiva škole.

Oni traže i da nastavnici koji su tokom prethodne školske godine tu radili budu vraćeni na posao.

(Beta)

