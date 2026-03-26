SRCE o incidentima u Kuli: Sramno saopštenje MUP-a, tužilaštvo da ne podlegne pritisku SNS

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je kao sramno saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) o noćašnjim incidentima u Kuli i pozvala tužilaštvo da ne podleže političkim pritiscima.

Poručila je da u tom mestu ne sme da zavlada mrak Srpske napredne stranke (SNS) umesto zakona.

MUP je ranije danas saopštio da je grupa od 20-ak maskiranih osoba vređala i pretila trojici aktivista SNS koji su čuvali bilborde te stranke uoči lokalnih izbora, dok inicijativa „Mladi Kula“, sa druge strane, tvrdi da su ih pristalice SNS sa fantomkama jurile kolima i napadale motkama, kao i da su pokušale da se predstave kao policija i da se u jednom trenutku začuo pucanj.

„Sramno saopštenje MUP, u kojem se tvrdi da su ugroženi bili SNS aktivisti sa štanglama, predstavlja direktno saučesništvo. Zato SRCE zahteva da MUP odgovori na pitanje ko su čuvari bilborda, koji nisu iz Kule i ko je angažovao batinaše iz Bačke Palanke i Bača da krstare kulskim ulicama“, naveli su iz SRCA.

Optužili su policiju da relativizuje navodnu upotrebu vatrenog oružja i da se fokusira na zaštitu propagandnog materijala.

„Neophodno je da javnost sazna i čije značke su pokazivali napadači, kao i gde je oružje iz kojeg je pucano i da li su uzete parafinske rukavice od učesnika incidenta“, dodali su u saopštenju.

Incidente u Kuli ocenili su kao rezultat morbidnog scenarija koji je mogao da smisli samo uplašen čovek, uz ocenu da je on morao da bude spreman da žrtvuje bezbednost studenata i građana zarad očuvanja vlasti.

„Organizovati napad na mlade ljude sa liste ‘Glas mladih’, svesno ih proganjati automobilima, pretiti im hladnim oružjem i pucnjima, a sve to sa ciljem da se eventualno isprovociraju njihovi roditelji i meštani – vrhunac je političkog beščašća. Ova režimska klopka imala je samo jedan cilj – da natera građane da izađu i odbrane svoju decu, kako bi se potom, uz pomoć partijske policije, čitava situacija preokrenula i žrtve proglasile za agresore“, dodali su.

Naveli su i da je Informer, koji optužuju da je „zvanično glasilo SNS“, sa detaljima policijskog saopštenja izašao u javnost pre MUP, tvrdeći da je Informeru dostavljen službeni izveštaj o događaju, koji načelnik ili šef smene dostavlja nadležnima, a oni načelniku Policijske uprave.

„Službena beleška, koja je osnova za taj izveštaj, nedostaje, a to se vidi iz faksimila koji je objavio Informer. U službenoj belešci treba da se navedu podaci osobe koja je događaj prijavila, detaljan opis događaja, a na kraju ime, čin i broj službene značke ovlašćenog službenog lica koje je iskaz uzelo“, navodi se u saopštenju.

SRCE je pitalo i kako je aktivista SNS Dušan Zeljko, koji je prijavio događaj policiji, znao, iako je iz Bačke Palanke, imena osumnjičenih koji su navodno napali njega i ostalu dvojicu aktivisa, kao i da li mu je u tome pripomogao potpisnik izveštaja, poručnik policije i rukovodilac grupe za suzbijanje kriminala u policijskoj stanici Kula.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com