SRCE o paradoksu: Kladionice i kockarnice finansiraju režim i policiju

Beogradski odbor stranke Srbija centar (SRCE) ocenio je danas da kladionice, kojih u Srbiji ima 2.969, u ime države sponzorišu sportske klubove i time materijalno zbrinjavaju navijačke grupe koje sa svoje strane čine okosnicu podrške režima.

„Interesantno je da postoje indicije da su neke od vodećih kladionica isplaćivale plate pripadnicima policije početkom godine zbog lošeg stanja u državnoj klasi, ali zvaničnih podataka ili potvrde o tome naravno nema“, tvrdi SRCE u saopštenju.

Na taj način, prema njihovim rečima – paradoksalno, navijačke grupe su u stanju da upravljaju, kontrolišu i direktno utiču na društvena kretanja kojima se stabilizuje režim.

„To potvrđuju brojni primeri neadekvatne reakcije policije prema devijantnim ponašanjima ovih grupa. Kladionice na ovaj način indirektno upravljaju sredstvima prinude u državi i omogućavaju direktno očuvanje vlasti vladajućoj partiji“, naveo je beogradski odbor te stranke.

Prema oceni te stranke, broj kladionica u Srbiji je zabrinjavajući – a brojka od 2.969 objekata implicira da na svakih 2.300 stanovnika u Srbiji dođe po jedan takav objekat.

Dodali su da su, prema dostupnim podacima Uprave za igre na sreću, kladionice i drugi priređivači igara na sreću samo tokom prošle godine uplatili više od 20 milijardi dinara u budžet Srbije odnosno više od 177 miliona evra, kroz različite oblike nameta i naknada za organizovanje klađenja, elektronskog klađenja na automatima i drugo.

„Međutim, igre na sreću koje priređuju privatne kockarnice, kazina i kladionice u potpunosti su oslobođene obaveze plaćanja poreza na dohodak, bez obzira na visinu dobitka. Država je tako omogućila kockarnicama i kladionicama da joj plaćaju znatno manji deo obaveza, koje je doduše povećala, od onih koje bi mogla da zaradi ako bi oporezovala dobitke“, piše u saopštenju.

Beogradski odbor stranke SRCE je ocenio da država, ako želi bolje društvo, mora da preduzima mere koje su znatno oštrije od Zakonom predviđenog obaveznog razmaka između dve kladionice ili kockarnice koje mora biti bar 100 metara, već mora da ograniči i smanji broj tih objekata u Beogradu, ali i u Srbiji.

(Beta)

