SRCE o skupu SNS: Ko je dozvolio vožnju motocikala i kvadova bez tablica i po čijoj naredbi

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da su na skup Srpske napredne stranke (SNS) u beogradskoj Areni, prilikom dolaska, vozači motora i kvadova kršili zakon i pitala policiju ko je to i po čijoj naredbi dozvolio.

Odbor te stranke za odbranu je pitao ko je to omogućio hordama vozača motora i kvadova, te naveo u saopštenju da su vozači imali pratnju saobraćajne policije, koja na te prekršaje nije reagovala.

Prema njihovim navodima, neki od bajkera, nisu imali registarske tablice, ili su bile prelepljene, dok pojedini, naročito oni na zadnjem sedištu, nisu nosili obavezne zaštitne kacige.

„Sve se to dešava pred očima pripadnika Uprave saobraćajne policije, kojima je očigledno neko odozgo naredio da ih ne diraju, jer su ‘naši'“, piše u saopštenju.

Smatraju i da je zakon, koga su saobraćajni policajci dužni da se pridržavaju bez izuzetka, očigledno suspendovan kad su u pitanju skupovi SNS i pogotovo Aleksandar Vučić.

„U subotu je kod Arene saobraćajna policija mogla da napuni državni budžet, da je htela da se ponaša onako kako treba da se ophodi prema običnim građanima, koje kažnjava za svaku sitnicu i prekršaj, ali kada su u pitanju SNS-bajkeri, ta reakcija je izostala“, navodi se u saopštenju.

SRCE traži da Ministarstvo unutrašnjih poslova da odgovori po kom osnovu je dozvoljeno upravljanje vozilima bez registarskih tablica, ili sa kamufliranim oznakama,

Pitali su i koliko prekršajnih prijava je po tom osnovu podneto tokom subote, 21. marta, na Novom Beogradu i na teritoriji drugih policijskih uprava, „imajući u vidu da je 2.000 bajkera moralo doći iz više sredina“.

(Beta)

