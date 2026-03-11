SRCE: Odbrana univerziteta mora biti cilj svakog iskrenog borca za demokratiju i vladavinu prava

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da je Srbiji potrebna reforma visokog obrazovanja sa ciljem povećanja efikasnosti univerziteta i unapređenja uslova za naučni i nastavni rad.

„Napretka i inovacije u nauci nema bez stalnog kritičkog preispitivanja do tada postignutih znanja i ‘istina’ i bez slobode da se to čini. Dakle, kritičko promišljanje je jedan od ključnih faktora uspešnog visokog obrazovanja. A kada studenti nauče da kritički promišljaju teme iz svoje oblasti usavršavanja, oni kritički promišljaju čitav svet oko sebe. I zbog toga su univerziteti već decenijama žarišta društvene kritike i povremenih protesta“, naveo je Resorni odbor stranke SRCE za visoko obrazovanje i nauku u saopštenju.

Iz te stranke su ukazali da su univerziteti mesta slobode, kritike i društvenog napretka, dodajući da je to istina koja je predsednika Srbije Aleksandra Vučića „žestoko lupila po glavi“ kada su studenti ušli u protest.

„Taman kad je Vučić mislio da se život na univerzitetima u Srbiji odvija rutinski i svi su manje više namireni jer on veruje da svi sve u životu gledaju samo kroz materijalne vrednosti, pojavio se pokret koji je tražio slobodu, pravdu, pošteno takmičenje i napredovanje prema zaslugama“, naveo je Srbija centar.

Dodali su da je osveta predsednika Srbije Aleksandra Vučića bila očekivana.

„Trebalo mu je vremena da se konsoliduje posle zadobijenog udarca i instalira svoje ćaci kadrove na odgovarajuća mesta, a sada se već može videti da kreće relativno diskretna ali evazivna kazna“, naveli su iz stranke SRCE.

Istakli su da je borba slobodnog duha nove političke generacije protiv „kriminalne SNS hobotnice“ možda, za dugo godina, poslednja šansa da Srbija očuva ključni supstrat za dugoročan i održiv razvoj.

„Odbrana univerziteta i čitavog obrazovnog sistema od neoradikalske pošasti mora biti cilj svakog iskrenog borca za demokratiju i vladavinu prava. Da, treba nam reforma visokog obrazovanja, ali ne tako da ga podjarme SNS kadrovi sa kupljenim diplomama i plagiranim doktoratima, nego tako da se konstantno povećava efikasnost univerziteta i unapređuju uslovi za naučni i nastavni rad i dostupnost studentima iz svih društvenih slojeva“, poručili su iz stranke SRCE.

(Beta)

